Hafenfest in Wedel

Am Freitag, 5. Juli startet das dreitägige Hafenfest Wedel mit Kultur- und Sportwelt, Börtebooten und historischen Schiffen in der Wasserwelt und jeder Menge Livemusik mit Top-Acts und Tanzeinlagen auf zwei Bühnen. Außerdem gibt es viele Buden für das leibliche Wohl und Fahrgeschäfte für „Groß und Klein“. Bereits zum 23. Mal lockt Wedel mit dem von Wedel Marketing organisierten Hafenfest mehrere zehntausend Besucher auch von Außerhalb an den Hafen der Rolandstadt.

3 Tage buntes Programm zu Land und zu Wasser

Am Freitag beginnt das Spektakel um 18.15 Uhr auf der famila-Kulturbühne mit der Phase Cäsar (zum Mitsingen). Anschließend heizen die Nowhere Men und die Lehrerband der Musikschule Wedel ein. Auf der Stadtsparkasse Wedel-Hauptbühne startet um 20 Uhr unter Moderation von Christopher Scheffelmeier (NDR Schleswig-Holstein) die Hafenfest Party mit Liebe Leudde mit offizieller Eröffnung um 21 Uhr durch Stadtpräsident Julian Fresch und der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto.

Am Hafenfest-Samstag herrscht dann von 12 bis 24 Uhr „reges Treiben“ auf der famila-Kulturbühne mit dem Chor der Altstadtschule unter Leitung von Ulrike Abermeth, StadtLandMaus, ELBatucada, den Ballettgruppen des Musikzentrum Schulauer Hof unter der Leitung von Jan Michael Vehstedt, den Schülerbands der Musikschule Wedel, Flacker (21 Uhr) und Rock-Cover-Songs von „Selfish“ um 22.30 Uhr.

Auf der Stadtsparkasse Wedel-Hauptbühne beginnt das Programm am Samstag um 13 Uhr unter der Moderation von Horst Hoof (NDR Schleswig-Holstein) mit „Wedel live! Eine Stadt stellt sich vor“. Dann zeigen die Sambagruppe ELBatucada, der Wedeler TSV, Tanz & Gymnastikstudio am Roland, die Cheerleader des SC Rist Wedel und die Tanzschule Riemer, was sie können und animieren zum Mitmachen, bevor um 19.30 Uhr „Toni Tornado“ dem Publikum für den anschließenden Top-Act einheizt.

NDR Schleswig-Holstein präsentiert Philipp Dittberner

Am Samstagabend um 21.30 Uhr erwartet die Hafenfest-Besucher dann ein ganz besonderes Highlight. Mit dem Singer-Songwriter „Philipp Dittberner“ präsentiert der NDR Schleswig-Holstein wieder einen richtigen Kracher auf der Stadtsparkasse Wedel-Hauptbühne. Philipp Dittberner landete mit „Wolke 4“ seinen ersten Chart-Hit, der Ihn bundesweit in die Radios katapultierte und ihm 2015 vierfach Gold bescherte. 2022 ging „Wolke 4“ zudem erneut auf die #1 in den TikTok Charts. Aktuell ist Dittberner mit seinem neuen Album „Alles ist ein Augenblick“ und alten Hits auf Festival-Tour mit Zwischenstopp in Wedel.

Besondere Gäste in Trachten

Am Hafenfest-Samstag hat sich zudem noch ein weiterer besonderer Besuch angekündigt. Um 14.15 Uhr ist die frisch gekürte „Altländer Blütenkönigin“ auf der Stadtsparkasse Wedel-Hauptbühne zu Gast und repräsentiert das „Alte Land“ von der gegenüberliegenden Elbseite. Schon vor dem Bühnenauftritt verteilt die Blütenkönigin auf dem Hafenfest-Gelände mit zwei Gästeführern in Trachten Kirschen an die Hafenfest-Gäste.

Lühe-Schulau-Fähre mit Sonderfahrt

Die Lühe-Schulau-Fähre hat für den Top-Act am Samstagabend wieder eine Sonderfahrt eingerichtet. Um 19.30 Uhr geht es ab Lühe los zum Hafenfest und damit rechtzeitig zum Highlight am Abend. Auch für den Rückweg ist gesorgt: Um 23.30 Uhr geht es ab Schulau dann zurück ins Alte Land.

4. Lions-Entenrennen am Samstag

Um 16 Uhr sorgt das zum vierten Mal stattfindende Lions-Entenrennen für gewohnt gute Unterhaltung. Die Initiative der Lions Clubs Elbmarschen und Hamburg Klövensteen unterstützt mit dieser Aktion gemeinnützig tätige Tafeln in der Region Wedel und Hamburg, denn der Reinerlös geht vorrangig und unmittelbar an diese Organisationen. 3.360 kleine gelbe Enten wagen in diesem Jahr den Sprung ins kalte Elbwasser.

Aftershow-Party am Samstag im schuppen1

In diesem Jahr findet die Hafenfest-Aftershow-Party im schuppen1 (Bootshalle des SVWS) am Samstag statt. Die Tore öffnen bereits ab 22.30 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 10 Euro pro Person. So kann unweit vom Hafenfest-Gelände auf dem Deich gelegen noch bis in die frühen Morgenstunden weiter gefeiert und getanzt werden.

Signierstunde mit Ole West am Info-Point

Auch in diesem Jahr stammt das Motiv für das Hafenfest-Plakat vom Wedeler Künstler Ole West. Das Motiv gibt es ohne die Hafenfest-Beschriftungen und Logos als Kunstdruck ab sofort in der Wedel Marketing-Geschäftsstelle im Wedeler Rathaus zu kaufen. Auch beim Hafenfest-Infopoint von Wedel Marketing auf der Festwiese können dieser Kunstdruck und weitere Motive (wie zum Bespiel das „Wedel Blatt“) erworben werden. Außerdem wird Ole West persönlich am Samstag von 15 bis 16 Uhr eine Signierstunde geben. An allen drei Tagen gibt es am Wedel Marketing-Stand Kaffee und Kuchen und es werden Wedel Gutscheine verlost. Schauen Sie doch mal vorbei.

Kultur und Livemusik am Sonntag

Während sich am Samstag in der Sportwelt auf der Festwiese lokale Sportvereine mit Aktivitäten für „Groß und Klein“ präsentieren, steht der Hafenfest-Sonntag ganz im Zeichen der Kultur. Dann freuen sich lokale Institutionen und Vereine aus Kunst und Kultur auf die Hafenfest-Gäste laden mit Aktionen, Informationen und Snacks zum Verweilen ein.

Auf der Stadtsparkassen-Hauptbühne beginnt der Hafenfest-Sonntag um 11 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst, im Anschluss wird das Programm moderiert von Kristin Recke (NDR Schleswig-Holstein). Mit dabei sind auf der Bühne der Popchor Gyrissmix, das Elbsound Jazz Orchestra und im Anschluss um 16 Uhr Kultstar Wayne Morris.

Auf der famila-Kulturbühne geht es um 13 Uhr mit Line Dance der Tanzschule Riemer los, gefolgt von der internationalen Kindetanzgruppe um Nancy Gomez und Latinrock von „Green Chili“, bevor ab 17 Uhr „SolarPop“ den Hafenfest-Schlussakkord einläutet.

Touren bei der Wasserwelt

Komplettiert wird das dreitägige Hafenfest-Programm durch die Wasserwelt. So macht der historische Pfahlewer Oderik von Oederquart an allen drei Tagen in Wedel fest und das Lotsenboot „Marxen“ (ab Willkomm-Höft-Anleger) sowie die Börteboote (ab Traditionsanleger) laden zu Touren auf der Elbe ein. Außerdem bittet der Segel-Verein Wedel-Schulau zum Optisegeln und an beiden Nachmittagen können Probefahrten mit neuen Boots-Modellen von Yamaha unternommen werden.

Gewinnspiel zum Hafenfest

Und noch bevor es mit dem Hafenfest Wedel so richtig losgeht, gibt es auch noch ein Hafenfest-Gewinnspiel vorab mit einen Hotelgutschein im Wert von 1.000 € als Hauptpreis. Nähere Informationen und Teilnahme auf www.lokalheldenwedel.de/hafenfest

Weitere Informationen: www.wedelmarketing.de