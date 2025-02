Konzert der Kinder mit Special Guest Rolf Zuckowski

Im März ist es so weit: Erleben Sie die virtuosen Solomusiker und großen Ensembles des Hamburger Instrumentalwettbewerbs. Sowohl klassische Orchesterbesetzungen, als auch Instrumente aus aller Welt sind zu hören. Das rauschende Konzertfinale bilden Rolf Zuckowski und das wahrscheinlich größte (und jüngsten) Orchester Hamburgs. Das Konzert der Kinder wird auch 2025 ein absolutes Highlight im Spielplan der Laeiszhalle sein. Zum mittlerweile 42. Mal findet das besondere Konzert der aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger des Hamburger Instrumentalwettbewerbs statt. Für die jungen Musiktalente ist das eine besondere Gelegenheit. Denn viele von ihnen spielen zum ersten Mal in ihrem Leben vor solch einer beeindruckenden Kulisse.

„Es ist für mich ein Privileg, das immer wieder hautnah erleben zu dürfen.“

„Ich bin jedes Jahr aufs Neue fasziniert und begeistert von dem Spirit, dieser unglaublichen Energie der vielen jungen Menschen auf und hinter der Bühne“, sagt Angelika Bachmann. Sie ist Geigerin des Quartetts Salut Salon und leitet den Hamburger Instrumentalwettbewerb gemeinsam mit Jacques Ammon. Er ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Er findet: „Die Spielfreude auf der Bühne, das aufgeregte und fröhliche Gewusel hinter den Kulissen, der Austausch zwischen den Musikerinnen und Musikern – es ist für mich ein Privileg, das immer wieder hautnah erleben zu dürfen.“

Kinder brauchen Musik

Diese knisternde Atmosphäre, die bekommt auch das Publikum zu spüren, bei jedem einzelnen Auftritt bis hin zum großen Finale, für das sich alle Solistinnen und Solisten sowie Ensembles schließlich zu einem riesigen Orchester vereinen. Unterstützt werden die Preisträgerinnen und Gewinner dabei in diesem Jahr von gleich zwei Chören: den „Alsterfröschen“ und dem Jungs-Chor „Die Checker“. Außerdem natürlich von der Hamburger Musiklegende Rolf Zuckowski, der bereits im vergangenen Jahr Ehrengast des Konzerts war. Und sie alle gemeinsam werden zum Abschluss den Song von Zuckowski anstimmen, dessen Titel wohl jede Person im Saal unterschreiben würde: „Kinder brauchen Musik“.

Die Haspa Musik Stiftung fördert und unterstützt den Hamburger Instrumentalwettbewerb sowie das Konzert der Kinder. Viele junge Talente spielen zudem auf Instrumenten aus dem Instrumentenfonds der Haspa Musik Stiftung.

Verlosung

Zusammen mit der Haspa Musik Stiftung verlost der Hamburger Klönschnack 4 Familienbesuche (mit jeweils 5 Tickets) beim Konzert der Kinder. Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach: Senden Sie bis zum 21. Februar eine Mail an verlosung@kloenschnack.de mit dem Betreff „Konzert der Kinder“. Die Gewinner erhalten Ihre Tickets ganz bequem per E-Mail. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zeit und Ort

Konzert der Kinder, Großer Saal Laeiszhalle Hamburg, 2. März, 11.30 Uhr

Tickets auf www.eventim.de