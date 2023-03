Bücher- und Medienflohmarkt in Wedel

Am 24. und 25. März findet in der Stadtbücherei Wedel wieder der beliebte Bücher- und Medienflohmarkt statt. In den Räumen der Bücherei werden sowohl Bücher als auch DVDs, Hörbücher, Musik-CDs, Konsolenspiele und vieles mehr für kleines Geld verkauft.

Zusätzlich werden an beiden Tagen Bilder des Wedeler Künstlers Manfred Kuhn veräußert. Diese sind bereits in der Vorhalle der Bücherei ausgestellt. Die Einnahmen aus dem Bilderverkauf gehen an Bildungsprojekte des Tansania-Vereins.

Der gesamte Erlös des Flohmarkts kommt der Bücherei zugute. Es werden davon zum Beispiel Lesungen finanziert oder nötige Investitionen getätigt.

Weitere Informationen

Am Freitag, 24. März ist der Flohmarkt zwischen 14 und 17.30 Uhr geöffnet, am Samstag, 25. März zwischen 9 und 12.30 Uhr.

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel

www.buecherei.wedel.de

Bücher spenden an die Stadtbücherei Wedel

Möchten Sie Bücher oder Medien spenden, wenden Sie sich bei größeren Mengen bitte zuvor telefonisch an den Förderverein unter 04103 – 9359-29, um einen Abgabetermin zu vereinbaren. Kleinere Mengen können Sie jederzeit an der Information der Bücherei abgeben. Die Spenden sollten grundsätzlich nicht älter als 10 Jahre und gut erhalten sein.