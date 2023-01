Öffentlichkeitsfahndung nach Mädchen aus Rahlstedt

Nach letztem Stand hatte Leonie einen Onkel in Pinneberg besucht. Sie verließ dessen Wohnung in der Schöneberger Straße am Dienstagmorgen in unbekannte Richtung. Die bisherigen Ermittelungen verliefen ohne Erfolg. Daher hat das Amtsgericht die Öffentlichkeitsfahndung beschlossen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die etwas über Leonies Verbleib wissen, können sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040- 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden. Wer die Vermisste sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.