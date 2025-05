28-Jährige aus Ottensen vermisst

Lara Fee Bayer wird vermisst: Soweit bislang bekannt ist, verließ sie zu Ostern ihr gewohntes Hamburger Umfeld und reiste durch Deutschland. Einen Großteil ihrer Reise verbrachte sie in Berlin. In der vergangenen Woche riss der Kontakt zu der jungen Frau ab. Laut Polizei befindet sie sich in einem „eigengefährdenden Zustand“ und ist auf Medikamente angewiesen ist.

Beschreibung der Vermissten

Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, wird nun öffentlich nach der Vermissten gesucht. Die 28-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 172 cm groß - schlank - blonde, lockige Haare - Nasenpiercing

So können Sie helfen

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hilfe. Das Hinweistelefon der Polizei erreichen Sie unter: 040 4286-56789. Außerdem können Sie Informationen bei jeder Polizeidienststelle geben. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.