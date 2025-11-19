Heaven Can Wait: Wenn die Bühne kein Alter kennt

Stell dir vor, du bist 75 – und eroberst die Bühne. Der Vorhang geht auf, die Band spielt die ersten Akkorde, das Publikum hält gespannt den Atem an. In diesem Moment spielt das Alter keine Rolle mehr, sondern nur die Strahlkraft. Genau dafür steht Heaven Can Wait, der Chor aus Hamburg, in dem Menschen ab 70 moderne Rock- und Popsongs interpretieren – kraftvoll, lebendig und mit einer Begeisterung, die das Publikum mitreißt.

Unter der musikalischen Leitung von Jan-Christof Scheibe bringt der Chor Songs von Jan Delay, Deichkind, Fettes Brot oder Sarah Connor auf die Bühne und verleiht ihnen eine neue emotionale Tiefe. Viele Chormitglieder erfüllen sich dabei einen Kindheitstraum. So erzählt Monika Gutte, sie habe immer schon auf einer Bühne stehen wollen und schon als Kind gesungen, aber dann sei das Leben dazwischengekommen und sie habe ihre Wünsche nicht umsetzen können. Heute sagt sie voller Überzeugung: „Jetzt lebe ich meinen Traum! Es ist das Beste, was mir passieren konnte.“

Alter ist keine Grenze

Heaven Can Wait zeigt mit jeder Aufführung, dass Alter keine Grenze ist, sondern ein Vorteil. Die Sänger und Sängerinnen geben ein Stück ihrer Seele preis, sie singen mutig, humorvoll und mit einer Lebenserfahrung, die vielen modernen Songs eine völlig neue Bedeutung verleiht. Die Themen, die sie bewegen – vom Glück über den Sinn des Lebens bis zur Auseinandersetzung mit Endlichkeit – erscheinen im Licht ihrer Lebenserfahrung authentisch und tief.

Auch die Proben haben es in sich: Texte, Choreografien und Auftrittsenergie verlangen geistige und körperliche Präsenz. Doch genau das macht vielen Mitgliedern Freude und gibt ihnen Kraft. Für Monika Müller ist der Chor ein wichtiger emotionaler Anker. Sie beschreibt, dass sie manchmal traurig zur Probe komme, aber durch das Singen spüre, „dass es so gut tut“. Viele berichten, dass sie durch Heaven Can Wait eine neue Form von Freiheit entdecken – so wie Petra Linde, die sagt, dass das Alter auch frei machen könne.

Heaven Can Wait sucht neue Sänger und Sängerinnen

Der Chor öffnet seine Türen und lädt Menschen ab 70, die Freude an Musik haben, eine Chorstimme halten können und Mut mitbringen ein, sich solistisch auszuprobieren. Musikalität, Begeisterung für moderne Pop- und Rockmusik und der Wunsch, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein, sind wichtige Voraussetzungen.

Bewerber und Bewerberinnen erhalten zwei Songs aus dem Repertoire zur Vorbereitung und können zusätzlich mit einem eigenen Lieblingslied glänzen.

Bewerbungen sind ab sofort möglich unter: bewerbung@heaven-can-wait-chor.de

Wer aufgenommen wird, erlebt weit mehr als Proben und Konzerte. Teil von Heaven Can Wait zu werden heißt, in ein Projekt einzusteigen, das zeigt: Mit 70+ denkt man nicht ans Aufhören, sondern ans Durchstarten.

Heaven Can Wait auf Tour

Seit 2013 begeistert Heaven Can Wait erst in Hamburg, später in ganz Norddeutschland und inzwischen bundesweit. Die Shows sind regelmäßig ausverkauft, und gerade das große Konzert in Hamburg gehört zu den Höhepunkten jeder Saison. Die Termine für alle bevorstehenden Auftritte – inklusive des nächsten Hamburg-Konzerts am 27. November – sind online zu finden unter:

www.heaven-can-wait-chor.de

Die Heaven Can Wait Akademie

Wer kreativ werden oder Neues ausprobieren möchte, findet in der Akademie des Chores vielfältige Möglichkeiten. Dort werden Kurse in Gesang, Schauspiel, Tanz und kreativem Schreiben an mehreren Standorten angeboten. Ein Angebot für alle, die Lust auf Entwicklung haben – ganz gleich, in welchem Alter.