Am Freitag, 30. Juni startet das dreitägige Hafenfest in Wedel. Es wird einiges geboten. Freuen kann man sich auf die Kultur- und Sportwelt, Börteboote und historische Schiffen in der Wasserwelt sowie jeder Menge Livemusik mit Top-Acts und Tanzeinlagen auf zwei Bühnen. Außerdem gibt es viele Buden, die für das leibliche Wohl sorgen und Fahrgeschäfte für „Groß und Klein“. Bereits zum 22. Mal lockt Wedel mit dem von Wedel Marketing organisierten Hafenfest mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher auch von Außerhalb an den Hafen der Rolandstadt.

Drei Tage Programm zu Land und zu Wasser

Am Freitag beginnt das Spektakel um 18 Uhr auf der famila-Kulturbühne mit „Plans on Telling“, gefolgt von „Selfish“ (20 Uhr) und der Lehrerband der Musikschule Wedel. Der offizielle Auftakt des dreitägigen Familienfestes startet dann um 20 Uhr auf der Stadtsparkassen-Hauptbühne mit „Just For Fun“ bei der Hafenfest Party mit Moderatorin Kristin Recke (NDR Schleswig-Holstein) und der offiziellen Eröffnung um 21 Uhr durch Bürgermeister Gernot Kaser.

Am Hafenfest-Samstag herrscht dann von 12 bis 24 Uhr „reges Treiben“ auf der famila-Kulturbühne u.a. mit dem Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein, den Schülerbands der Musikschule Wedel & Johan-Rist-Gymnasium, Green Chili, der Beatles-Cover-Band „Nowhere Men“ (20.00 Uhr) und Sam T. N. & The Mass.

Auf der Stadtsparkassen-Hauptbühne beginnt das Programm am Samstag um 13.00 Uhr unter der Moderation von Horst Hoof (NDR Schleswig-Holstein) mit „Wedel live! Eine Stadt stellt sich vor“. Dann zeigen der Wedeler TSV, das Musikzentrum Schulauer Hof, die Tanzschule Riemer, die Cheerleader des SC Rist Wedel und das Tanz & Gymnastikstudio am Roland, was sie können und animieren zum Mitmachen, bevor um 19.30 Uhr „MYLE“ dem Publikum für den anschließenden Top-Act einheizt.

NDR Schleswig-Holstein präsentiert KAMRAD

Am Samstagabend um 21.30 Uhr erwartet die Hafenfest-Besucher dann ein ganz besonderes Highlight. Mit dem Singer-Songwriter „KAMRAD“ präsentiert der NDR Schleswig-Holstein wieder einen richtigen Kracher auf der Sparkassen-Hauptbühne. KAMRAD landete mit „I believe“ im Frühjahr 2022 einen Top-Hit. Wochenlang war er einer der meistgespielten Songs im deutschen Radio. Darauf folgten millionenfache Videoviews, über 50 Millionen Streams auf den digitalen Musikplattformen und zahlreiche Chartplatzierungen und ebneten so den Weg zur internationalen Bekanntheit.

Lühe-Schulau-Fähre mit Sonderfahrt

Die Lühe-Schulau-Fähre hat für den Top-Act am Samstagabend extra eine Sonderfahrt eingerichtet. Um 19.30 Uhr geht es ab Lühe los zum Hafenfest und damit rechtzeitig zum Highlight am Abend. Auch für den Rückweg ist gesorgt: Um 23.30 Uhr geht es ab Schulau dann zurück ins Alte Land.

Kultur und Livemusik am Sonntag

Am Samstagzeigen sich in der Sportwelt auf der Festwiese lokale Sportvereine mit Aktivitäten für „Groß und Klein“. Der Hafenfest-Sonntag steht hingegen ganz im Zeichen der Kultur. Lokale Institutionen und Vereine aus Kunst und Kultur laden die Hafenfest-Gäste mit Aktionen, Informationen und Snacks zum Verweilen ein.

Auf der Stadtsparkassen-Hauptbühne beginnt der Hafenfest-Sonntag um 11 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss wird das Programm moderiert von Henrik Hanses (NDR Schleswig-Holstein). Mit dabei sind auf der Bühne das Elbsound Jazz Orchestra und im Anschluss um 16 Uhr Kultstar Wayne Morris.

Auf der famila-Kulturbühne geht es um 13 Uhr mit der Tanzgruppe um Nancy Gomez los, gefolgt von Schülerbands der Musikschule und des Johann-Rist-Gymnasiums. Um 15.45 gehört die Bühne dann den „Klimafröschen“, eine Aktion der S. O. F. Umweltstiftung. Es werden feierlich die sogenannten „Kindermeilen“ übergeben, bevor ab 16.00 Uhr DJ Merlin von „nord • licht • tones“ den Hafenfest-Abschluss einläutet.

Besondere Gäste zum Hafenfest

Die Stadt Wedel unterhält seit 1985 offiziell eine Partnerschaft mit der Stadt Caudry in Frankreich. Passend zum Hafenfest hat sich die Delegation aus Caudry zu Besuch angekündigt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um das 38-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft auch mit dem Hafenfest zu feiern. Neben der geplanten gemeinsamen Eröffnung des Hafenfestes, ist auch auf dem Hafenfest-Plakat von Ole West die bestehende Städtepartnerschaft kreativ eingebunden worden.

Am Hafenfest-Sonntag hat sich weiterer Besuch angekündigt. Um 15 Uhr ist Jorks Bürgermeister Matthias Riel zu Gast und hat die frisch gekürte Blütenkönigen an der Seite, die ein Jahr lang das Alte Land repräsentiert.

Touren bei der Wasserwelt

Komplettiert wird das dreitägige Hafenfest-Programm durch die Wasserwelt. So macht der historische Pfahlewer Oderik von Oederquart an allen drei Tagen in Wedel fest und die Ewer Gloria sowie die Börteboote laden zu Touren auf der Elbe ein. Außerdem bittet der Segel-Verein Wedel-Schulau zum Optisegeln und an beiden Nachmittagen können Probefahrten mit neuen Boots-Modellen von Yamaha unternommen werden.

Drittes Lions-Entenrennen am Samstag

Ab 13.30 Uhr sorgt das zum dritten Mal stattfindende Lions-Entenrennen für gewohnt gute Unterhaltung. Die Initiative der Lions Clubs Elbmarschen und Hamburg Klövensteen unterstützt mit dieser Aktion gemeinnützig tätige Tafeln in der Region Wedel und Hamburg, denn der Reinerlös geht vorrangig und unmittelbar an diese Organisationen.

Aftershow-Party an 2 Tagen

Neu im Vergleich zu den vergangenen Jahren findet in diesem Jahr die Hafenfest-Aftershow-Party im schuppen1 (Bootshalle des SVWS) am Freitag und Samstag jeweils ab 24 Uhr statt. Unweit vom Hafenfest-Gelände auf dem Deich gelegen kann noch bis in die frühen Morgenstunden weiter gefeiert und getanzt werden.

Kunstdrucke von Ole West

Auch in diesem Jahr stammt das Motiv für das Hafenfest Wedel-Plakat vom Wedeler Künstler Ole West, der jüngst seinen 70. Geburtstag feierte. Das Motiv gibt es ohne die Hafenfest-Beschriftungen und Logos als Kunstdruck ab sofort in der Wedel Marketing-Geschäftsstelle im Wedeler Rathaus zu kaufen. Auch beim Hafenfest-Infopoint von Wedel Marketing können dieser Kunstdruck und weitere Motive von Ole West dann erworben werden. Für Gäste stehen am Infopoint dann auch diverse kostenlose touristische Informationen und Programmhefte zur Verfügung und wer mag, kann auch bei einem Kaffee verweilen und bei Gelegenheit auch mal am Glücksrad drehen.

Gewinnspiel zum Hafenfest

Noch bevor es mit dem Hafenfest Wedel so richtig losgeht, gibt es noch ein Gewinnspiel vorab. Nähere Informationen dazu folgen auf den digitalen Kanälen von Wedel Marketing auf der Homepage und auf Social Media.

Weitere Informationen: www.wedelmarketing.de