Rekorde zu gewinnen: Das neue World Records-Buch

Was sind die spektakulärsten Rekorde der Welt? Unter dem Motto „Discover your world“ lädt das Buch „Guinness World Records 2022“ die Leserinnen und Leser auf 256 Seiten zu einer fesselnden Entdeckungsreise in die vielfältige Welt der besonderen Leistungen und Kuriositäten ein.

Die meisten Hunde in einer Polonaise, der Hund mit den längsten Ohren, die schnellsten 100 Meter mit Purzelbäumen, die meisten Backcross-Jonglierfänge, die meisten Wäscheklammern im Bart…manche Rekorde könnten kurioser nicht sein.

Rekorde aus zehn Kategorien

Aber auch Wissenschaft, Geschichte und Umweltschutz kommen nicht zu kurz. Dafür sorgen die zehn verschiedenen Kategorien, in die die Kuriositäten eingeteilt sind. So werden im Kapitel „Umweltschutz“ besondere Leistungen rund um die Rettung der Erde und Recycling vorgestellt. Ein anderes beschäftigt sich mit Naturwundern, eines mit Innovationen aus der Technik und eins mit der aktuellen Popkultur.

Erstmals mit dabei ist auch ein virtueller Rundgang um die Welt: Mit spektakulären Fotos, Infografiken und einem AR-Filter bringt das Buch die Leserinnen und Leser an die spektakulärsten Orte der Erde. Egal, welche Rekorde Sie besonders interessieren, hier werden Sie auf jeden Fall fündig!

Gewinnspiel: 3 Bücher zu verlosen

Das Buch „Guinness World Records 2022“ ist für 17,99 Euro in den meisten Buchhandlungen und online erhältlich. Sie wollen das Buch gerne haben oder verschenken? Der Klönschnack verlost drei Exemplare! Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie bis zum 15. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Rekorde“ an sophie.rhine@kloenschnack.de.