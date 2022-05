Toben und Springen für ukrainische Flüchtlingskinder

Das Team von SPRUNG.RAUM in Hamburg Wandsbek bietet ukrainischen Flüchtlingskindern einen kostenfreien Tag zum Toben und Springen an. Auf über 5.000 Quadratmetern dürfen sich ukrainische Kids von 6 bis 16 Jahren nach Herzenslust auspowern. Die engagierten Trampolinlehreinnen und -lehrer sorgen für gute Betreuung und Spaß.

Am ersten Ferientag der Hamburger Pfingstferien, Montag, den 23. Mai von 11 bis 18 Uhr, dürfen sich die Kinder jeweils eine Stunde austoben. Vorab wird dafür ein Zeitfensters zugeteilt. Im Außenbereich des Sprungparks warten kostenlose Snacks und Drinks vieler namhafter Unterstützer. Das Sprungraum-Team Hamburg freut sich auf die großen und kleinen Sportfans sowie Ihre Familien. Die Aktion wird von zahlreichen Hilfverbänden und Sponsoren unterstützt.

Infos

• Wann: Montag, den 23. Mai 2022 von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr (erster Ferientag der Hamburger Pfingstferien)

• Wo: SPRUNG.RAUM Hamburg, Am Neumarkt 38c, 22041 Hamburg

• Wer: alle Kids von 6 bis 16 Jahren sind herzlich willkommen

• Anmeldung unter: bitte per Mail mit gewünschter Zeit und mit der Anzahl der Kinder an herzsprung@sprungraum.de

• Diese Aktion ist kostenfrei.