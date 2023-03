Wie ist die Situation in der Erdbebenregion in der Türkei?

Der Eindruck vor Ort ist erschütternd. Totale Zerstörung und Not. Die Städte Skanderun, Antakiya, Samandag, und Azus sind so gut wie nicht mehr existent. Die Menschen irren durch die Straßen und suchen in den Trümmern nach Resten ihres Hab und Gut. Ein Team Ehrenamtlicher des ASB Hamburg hat die Erdbebenregion in der Türkei besucht.

Am Samstag, 18. März, berichten die Helferinnen und Helfer von ihrer Reise ins Krisengebiet. Los geht es um 17 Uhr in der Halle 15, Suurheid 20, in Rissen. Fotograf Olaf Rocksien, DolmetscherinMelis Rocksien und Rais Kabanaov, Projektleiter Auslandshilfe beim ASB OV Hamburg-Mitte, schildern ihre Eindrücke, zeigen sowohl Fotos als auch Videos von dem Türkei-Besuch.

Besuch der Krisengebiete in der Türkei

Zur Zeit des Aufenthaltes hatten die Hilfskräfte bereits aufgehört nach Überlebenden zu suchen. Es wurden nur noch Tote geborgen. Schweres Gerät begann mit der Beseitigung der Trümmer – doch an vielen Orten haben die Bergungsaktionen noch gar nicht angefangen. Um die Häuser wurde Kalk gestreut, um der Ausbreitung von Seuchen entgegenzuwirken. Während des einwöchigen Aufenthaltes im Erdbebengebiet sprach das Team vom ASB mit vielen Menschen: Verwaltungsmitarbeitern, Medizinern, türkischen und ausländischen Helfenden.

Es gibt verschiedene Bedarfe: Zelte, Decken, Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, haltbare Lebensmittel, orthopädische Hilfsmittel sowie Kleidung. Vor Ort sind Hilfsgüter erwünscht – keine Geldspenden. Das Ziel der Reise war es unter anderem, Kooperationspartner direkt vor Ort zu finden, um diese mit Hilfsgütern zu versorgen.

Der ASB OV Hamburg-Mitte sammelt verstärkt Hilfsgüter für die Erdbebenregion. Doch neben Sachspenden sind auch Geldspenden dringend benötigt, um die Hilfstransporte in die Türkei zu finanzieren.