Fußball in der „Linde“ – jetzt Tickets sichern!

Die Fußball-WM der Frauen läuft und nicht nur in den Austragungsländern Australien und Neuseeland ist die Teilnahme groß. Seit dem Sechs-zu-Null-Sieg der deutschen Mannschaft über Marokko am ersten Spieltag debattieren nicht nur erklärte Fußballfans die Chancen der deutschen Frauen auf das Finale aus. Auch die Niederlage gegen Kolumbien versetzte der Stimmung nur einen kleinen Dämpfer.

Fußball-WM stößt auf großes Interesse

Trotz der Zeitverschiebung hatten bereits am ersten Tag dieser WM zwei TV-Übertragungen die Millionen-Marke erreicht. Das Spiel Australien gegen Irland verfolgten 1,13 Millionen Menschen in der ARD und sorgte für den ersten Spitzenwert des Turniers in Australien und Neuseeland. Die Mittagsübertragung erreichte einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Eine Rolle spielt auch sicherlich ein Nachholeffekt. Bei der WM in Katar im letzten Jahr, wollten nicht alle mitjubeln – zu dubios war die Vergabe an den autoritären Wüstenstaat.

WM-Fieber in Blankenese

Klönschnack-Leserinnen und Leser können auch ganz August dicht dran sein. Pia-Sophie Wolter, Spielerin beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, kommentiert jeden Tag den aktuellen Stand der WM und begrüßt dabei viele prominente Gäste.

Ein weiteres Highlight ist ein Fußballfrühschoppen in der „Linde“. Horst Hrubesch, Richard Golz und Tanja Rastetter debattieren hier am 6. August über die WM. Falls es die Deutschen Fußballerinnen ins Finale schaffen, auch nochmal am 20. August. Los geht es jeweils um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Für 29 Euro gibt es freie Getränke und eine Currywurst mit Pommes dazu. Für 39 Euro ein Hähnchen Thai Curry mit Reis und Salat und natürlich ebenfalls freie Getränke. Plätze können Sie noch bis Freitag reservieren. Schreiben Sie hierfür einfach eine Mail mit Namen und Anzahl der Teilnehmenden an backoffice@copa-medien.de.