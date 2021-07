Lions-Lebens-Lauf feiert 25. Jubiläum

Altona. Am Samstag, den 14.08.2021 organisiert der Lions Club Hamburg-Altona wieder einen Spendenlauf im Altonaer Volkspark, bei dem die eigene Laufleistung die Spendenhöhe bestimmt: Maximal 21 km können die Teilnehmer laufen, überwiegend Schüler aus dem Bezirk Altona, von ihren Sponsoren die pro Kilometer zugesagte Summe einsammeln und als Spende an den Lions Club weiterreichen. Der Club versorgt seine Läufer mit Wasser und Obst auf der 3 km langen Rundstrecke mit Start&Ziel an der Ecke Stadionstraße/Hellgrundweg. „Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen Spaß dabei haben“, sagt Clubmaster Artur Kinzel, der der Lauf seit Jahren organisiert.

Die Besonderheit im Jubiläumsjahr: 50 Prozent der erlaufenen Spende geht an die jeweilige Schule des Läufers. „Das erhöht hoffentlich die Lauf- und Spendenbereitschaft und ist gleichzeitig ein großes Dankeschön an die Schulen, mit denen uns eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet“ – so Clubpräsidentin Alexandra Petersen, selbst tätig an der Schule.

Corona-bedingt kann der Lauf auch „@home“ absolviert werden: Vom Beginn der Hamburger Sommerferien bis zum 14.08.2021 kann jeder selbst laufen, wo und wie er möchte und den ausgefüllten Sponsorenzettel an den Lions Club mailen. Gedacht ist das für alle, die sich so sicherer fühlen, sich in den Ferien mit Freunden zum Laufen verabreden oder auch Klassen, die nach den Ferien im Rahmen einer Schulveranstaltung laufen. „Den aktivsten 3 Klassen überreiche ich dann eine Ehrenurkunde“, sagt Alexandra Petersen. Mit den Spendengeldern unterstützt der Club zahlreiche Kinder- und Jugendprojekte, zum Beispiel die AmpuKids e.V., die Klinik-Clowns Hamburg e.V., eine Integrationsgruppe im Mitmachcircus TriBühne, Vereine wie beispielsweise KinderLeben e.V., „Schritt für Schritt e.V.“ und viele weitere und finanziert Lions Quest-Seminare für Lehrkräfte mit Unterrichtsmaterialien und Ideen zu Gewaltprävention, Demokratieverständnis und „life skills“. Weitere Informationen unter http://lionsaltona.wordpress.com.