Kreuzfahrttourismus in Hamburg boomt

Mit einer Rekordzahl von 1.204.089 Passagieren, die im vergangenen Jahr von Hamburg aus auf Kreuzfahrt gingen festigt die Hansestadt ihre Position als führender deutscher Kreuzfahrthafen. Insgesamt liefen 51 verschiedene Schiffe 278-mal den Hamburger Hafen an, darunter acht Erstanläufe sowie weitere 62 Anläufe von Flusskreuzfahrtschiffen. Das starke Ergebnis unterstreicht die Attraktivität und Vielfalt Hamburgs im Bereich des Kreuzfahrttourismus.

Landstrom wird massiv ausgebaut

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: „Das Ein- und Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffs im Hamburger Hafen ist stets ein beeindruckender Moment. Im letzten Jahr erlebten dies über 1,2 Millionen Passagiere. Damit trägt die Kreuzfahrtbranche erheblich zur Wertschöpfung und Beschäftigung rund um unseren Hafen bei. Ich freue mich deshalb, dass wir ab 2025 eines der modernsten Kreuzfahrterminals in der HafenCity und damit im Herzen unserer Stadt haben werden. Als eine der beliebtesten Kreuzfahrt-Destinationen in Europa und als Vorreiter bei Nachhaltigkeitsfragen wollen wir auch das Thema Landstrom weiter vorantreiben. Daher bauen wir derzeit unser Landstromangebot massiv aus und werden künftig an allen Kreuzfahrtterminals eine landseitige Energieversorgung ermöglichen.“

Rekordhoch bei Fahrgästen

Simone Maraschi, Geschäftsführer der Cruise Gate Hamburg GmbH: „Das Rekordhoch bei den Kreuzfahrtpassagieren, die von deutschen Häfen aus starten, spiegelt das wachsende Interesse der deutschen Urlauber an Seereisen wider. Wir freuen uns, dass die Branche wieder zurück auf dem Vor-Corona-Wachstumskurs ist. Diese Stärkung des Marktes kommt auch der gesamten norddeutschen Region zugute. Da die Beliebtheit von Kreuzfahrten weiter steigt, bleibt Deutschland ein wichtiger Akteur in der weltweiten Kreuzfahrtindustrie und bietet eine Reihe faszinierender Routen und unvergesslicher Erlebnisse für Reisende jeden Alters.“

Im September 2023 wurde Hamburg bei den renommierten Seatrade Cruise Awards als „Destination des Jahres“ ausgezeichnet, was die Entwicklung zur beliebten Ganzjahresdestination mit Fahrten in alle Regionen der Welt würdigt.

Der Tourismus in Hamburg hat andere Spitzenreiter

Die Kreuzfahrtbranche ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des Tourismus in Hamburg, sondern auch eine wichtige Wirtschaftssäule der Hansestadt. Mit einer jährlichen Brutto-Wertschöpfung von 420 Millionen Euro und der Schaffung von 4.490 Vollzeitstellen ist sie ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor Hamburgs.

Für das laufende Jahr 2024 werden ebenfalls positive Entwicklungen erwartet. Mit 270 geplanten Anläufen von Anfang Januar bis Ende Dezember sowie 60 Anläufen von Flusskreuzfahrtschiffen bleibt der Hamburger Hafen ein wichtiger deutscher Kreuzfahrthafen. Reisemöglichkeiten während der Wintermonate erfreuen sich wachsender Beliebtheit, besonders bei internationalem Publikum, das die Weihnachtsmärkte in Hamburg schätzt. Der Trend zu längeren Fahrten und Weltreisen hält weiterhin an. Kreuzfahrtbegeisterte können sich außerdem auf zehn Erstanläufe in Hamburg freuen: Unter anderem wird Cunard sein neues Flottenmitglied Queen Anne in Hamburg präsentieren, Costa Crociere kehrt mit der Costa Favolosa nach Hamburg zurück und erstmals wird Disney Cruise Line mit der Disney Dream die Hansestadt anlaufen (weitere Erstanläufe: Ocean Albatros, Seabourn Quest, Villa Vie Odyssey, Sirena, Azamara Onward, Mein Schiff 7, Sky Princess). Die Feierlichkeiten zum Hamburger Hafengeburtstag finden vom 9. bis 12. Mai 2024 statt.

Aktuell schreiten die Ausbauarbeiten am Kreuzfahrtterminal in der HafenCity voran. Ab 2025 wird das neue Cruise Center eine Erweiterung des Liegeplatzangebots von Cruise Gate Hamburg darstellen. Das Terminal wird über zwei Liegeplätze für Kreuzfahrtschiffe sowie die Möglichkeit der Landstromversorgung während der Liegezeit verfügen.

Alle Schiffsanläufe 2024 finden Sie unter: www.cruisegate-hamburg.de/schiffsankuenfte.