Rolf Zuckowski und Elbkinderlandchöre gehen auf Konzerttour

Nach 15 Jahren geht es für den Initiator und Schirmherren von Elbkinderland e.V. Rolf Zuckowski im März 2025 endlich wieder auf Konzerttour. Unter dem Motto „Elbtour 2025 – Gemeinsam unterwegs“ organisieren die Mitglieschöre in elf Städten, an 14 Terminen, entlang des Flusses besondere Konzerterlebnisse.

Elbtour start

Die Tour beginnt am 29.03.2025 in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg und führt quer durch die malerischen Landschaften des Elbtals, bis sie schließlich in Cuxhaven ihren Abschluss findet. In jeder der 11 Städte werden Rolf Zuckowski und Chöre aus dem Elbkinderland ein Konzert geben, das Groß und Klein gleichermaßen begeistern wird. Mit im Gepäck: eine bunte Mischung aus seinen beliebtesten Liedern, die das Leben entlang der Elbe musikalisch widerspiegeln. „Das „Elbkinderland“ lebt! Ich bin glücklich, das immer wieder zu spüren. Ganz besonders wird es im kommenden Jahr so sein, wenn wir wieder eine Reihe von Begegnungskonzerten entlang der Elbe erleben können, die ich gern mit gestalte.“ erklärt Rolf Zuckowski. „Was ich im Jahr 2000 mit meiner ersten Elbtour „gegen den Strom“ begonnen habe, hat sich als großer Bogen in die Zukunft hinein entwickelt. Dafür bin ich dem Verein Elbkinderland e.V. und all seinen Mitstreitern, insbesondere dem Vorstand, sehr dankbar.“

Der Verein Elbkinderland e.V., der sich für die kulturelle Förderung in der Region engagiert, ist Organisator der Tour. Die Vorsitzenden Anke Krusche und Monika Riekhof: „Wir sind wie die Elbe, einzelne Wassertropfen bilden einen Fluss und die singenden Kinder und Jugendlichen mit Ihren Chorleitungen und Betreuern das Elbkinderland. Wir sind gemeinsam unterwegs.“

Bereits 2010, zur Elbtour „von der Quelle zur Mündung“ waren die meisten der teilnehmenden Chöre mit dabei. Einige sogar seit 2000 und zählten später – 2003 – zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Die Konzerte werden an besonderen Orten entlang der Elbe stattfinden, darunter idyllische Flussufer und beeindruckende Kulturbauten.

Um dieses ambitionierte Projekt zu realisieren, sucht der Elbkinderland e.V. nach engagierten Sponsoren, die die Elbtour 2025 unterstützen möchten. „Dafür benötigen wir Partner, die unsere Vision teilen und dieses kulturelle Highlight möglich machen“, so die Vorsitzenden des Elbkinderland. Sponsoren haben die einzigartige Möglichkeit, Teil einer groß angelegten Kulturinitiative zu werden, die Menschen weit über die Region hinaus erreicht.

Tickets gibt es hier:

Informationen zu Konzertorten und dem Verkauf von Eintrittskarten ab 1.12.2024 auf der Homepage www.elbtour2025.de.