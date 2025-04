A Tale for Tomorrow – Kulturtipp

Die 16-jährige Anna wird von alptraumhaften Visionen einer durch Klimakatastrophen und Kriege zerstörten Zukunft geplagt. Sie ist überzeugt, dass die Welt untergeht und dass sie nichts dagegen tun kann. Eines Tages wacht sie auf unerklärliche Weise im Jahr 2082 auf – „A Tale for Tomorrow“ erzählt vom Wahrwerden ihrer schlimmsten Albträume.

„A Tale for Tomorrow“ – Details

Im Anschluss an den Film, der den Roman „The World According to Anna“ von Jostein Gaarder in Szene setzt, kommen Felix Bausch, Green Consultant des Filmteams, und Luise Hailer, Fridays for Future, miteinander und mit dem Publikum ins Gespräch.

Die Filmvorstellung mit anschließender Diskussion richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Evangelischen Gemeindeakademie Blankenese mit dem Zukunftsforum Blankenese e.V. und dem Blankeneser Kino.

Zeit und Ort

Es wird zwei Filmvorstellungen mit anschließender Diskussionsrunde geben. Die erste Vorführung beginnt um 11 Uhr, die zweite Vorstellung um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt jeweils 5 Euro, für Schülerinnen und Schüler ist er kostenfrei.

Blankeneser Kino, Blankeneser Bahnhofstraße 4, 22587 Hamburg