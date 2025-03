Wedel – Nacht der Bibliotheken

Am 4. April ist es soweit: Erstmals öffnen mehr als 1.600 Bibliotheken bundesweit ihre Türen zur Nacht der Bibliotheken. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ gibt es in allen 16 Bundesländern spannende Aktionen und Veranstaltungen. Neben klassischen Autorenlesungen, Vorträgen und Führungen finden dann etwa Science-Slams und Konzerte statt. Außerdem präsentieren verschiedene Bibliotheken ihre Digitalisierungsangebote oder veranstalten Workshops.

„Bücherliebe“ in Wedel

So auch in der Stadtbücherei Wedel: Dort findet aus diesem Anlass der Buchabend „Bücherliebe“ in der Spezialversion statt. Besucher dürfen gespannt sein, wenn erstmals das gesamte Team der Stadtbücherei seine Lieblingsbücher präsentiert. Dabei verspricht die Vielfalt der Mitarbeitenden und ihrer Lesevorlieben einen abwechslungsreichen Abend. Von Klassikern der Gegenwartsliteratur, über Liebesromane, bis zu Graphic Novels ist für alle Buchliebhaber etwas dabei. Alle vorgestellten Medien sind in der Stadtbücherei verfügbar und können im Anschluss an den Buchabend ausgeliehen werden. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Buchabende unter dem Motto „Bücherliebe“ sind in Wedel regelmäßig Teil des Programms. Termine und Informationen zu weiteren Veranstaltungen erhalten Sie auf der Homepage der Stadtbücherei.

Nacht der Bibliotheken – Zeit und Ort

Der Eintritt ist frei, kostenlose Eintrittskarten vergibt das Team der Stadtbücherei an der Information. Interessierte können sich telefonisch unter 9359-12 oder per Mail an stadtbuecherei@wedel.de Karten reservieren lassen.

Freitag, 4. April, 19 bis 21 Uhr, Stadtbücherei Wedel, Rosengarten 6, 22880 Wedel