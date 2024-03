Iserbook. Zu Beginn der Balkon- und Gartensaison laden die Stadtteilgruppe GRÜNE Elbvororte und NaturGarten e.V. zum Vortrag „Artenvielfalt fördern: Vortrag über naturnahes Gärtnern“ in Iserbrook ein. „Bereits kleine Maßnahmen zeigen Wirkung“ ist das Motto von Petra Schünke. Sie ist passionierte Hobbygärtnerin und im Verein NaturGarten e.V. aktiv. In ihrem Vortrag gibt es Informationen und Tipps dazu, wie wir im Garten und auf dem Balkon die biologische Vielfalt unterstützen können. Einheimische insektenfreundliche Pflanzen blühen oft wunderschön und bilden einen lebendigen Lebensraum für Insekten sowie andere Tiere, an denen wir uns erfreuen können. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen

Mittwoch, 13. März 2024, 18.30 Uhr

Schela Grundschule, Pausenhalle

Schenefelder Landstraße 206

Erreichbarkeit

Aufgrund der Baustelle erfolgt die Zufahrt mit dem Auto über den Zassenhausweg.

Zu Fuß ist die Veranstaltung über den Brookwisch zu erreichen.