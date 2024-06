Beste Vorleserin kommt vom Christianeum

Der 65. Vorlesewettbewerb 2023/2024 ging mit dem Landesentscheid in seine vierte Etappe. Anna Wilhelm (Christianeum Hamburg) ist die beste Vorleserin Hamburgs. Die Schülerin hat sich mit ihren Lesekünsten für den Bundesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels qualifiziert.

Alle 11 Teilnehmenden in Hamburg hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf Stadtebene für sich entschieden. Neben Anna ziehen am 19. Juni 2024 rund 15 weitere Landessieger*innen in Berlin ins Bundesfinale ein. Das Finale wird beim rbb produziert und live in der ARD Mediathek und auf KiKa.de gestreamt.

Die 16 Landesentscheide werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen betreut. Der Wettbewerb wurde in der Zentralbibliothek ausgerichtet. Jurymitglied Axel Krohn, Leiter Unternehmenskommunikation und Markenmanagement bei der Sparda-Bank Hamburg eG, sagte dazu: „Es ist beeindruckend zu sehen, auf welch hohem Niveau die Kinder die Texte vorgetragen haben. Der Vorlesewettbewerb schafft Begeisterung fürs Lesen und leistet damit einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Als Genossenschaftsbank engagieren wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern für unsere Region und freuen uns, den Wettbewerb auch in diesem Jahr zu unterstützen.“

Alle an den Landesentscheiden teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und das Buch „Gras unter meinen Füßen“ von Kimberly Brubaker Bradley (dtv). Die Sieger*innen gewinnen zusätzlich einen Bücherscheck.

Zum Vorlesewettbewerb

1959 von Erich Kästner mitbegründet, ist der Vorlesewettbewerb mit ungefähr 600.000 Schüler*innen aus 6. Klassen jährlich einer der größten Schüler*innenwettbewerbe Deutschlands. Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Auch in diesem Jahr unterstützen darüber hinaus vier Sparda-Banken die Aktion auf regionaler Ebene, darunter die Sparda-Bank Hamburg.

Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Auf www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung daher außerdem kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.