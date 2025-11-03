Spenden für Weihnachtsbasar gesucht

Der Rissener Weihnachtsbasar (30. November) der Johannes-Kirchengemeinde ist jedes Jahr ein stimmungsvoller Termin, um sich auf die Festtage einzustimmen. Auch in diesem Jahr ist die Gemeinde auf Spenden angewiesen. Die Einnahmen gehen an Partnerprojekte in Tansania, Kolumbien, Guatemala, Brasilien und fließen in die Arbeit mit Geflüchteten in Rissen.

Alle Spenden für den Rissener Weihnachtsbasar können vom 24. November bis 28. November im Raalandsweg 5 in Rissen abgegeben werden.

Flohmarktartikel: (bitte heil und sauber) Geschirr, Gläser, Kinderspielzeug, Schmuck, Antikes, Taschen, Strohsterne, Vasen, Weihnachtsdekoration, Schlitten, funktionsfähige Laptops oder Drucker (keine Monitore), Elektrokleingeräte.

Selbstgemachtes wie Marmelade, Chutneys, Kekse, Genähtes, Gestricktes, Gesticktes.

Abgabe: Sonntag, 30.November, direkt am Stand

Grünzeug: Für das Binden der Adventskränze bitte Tannenzweige auf der Kirchwiese vom 24. – 28. November ablegen.

Infos rund um den Weihnachtsbasar und das Weihnachtslädchen:

Weihnachtsbasar am 1. Advent, 30. November, beginnt nach dem Gottesdienst und geht bis 17 Uhr.

Weihnachtslädchen: Di., 2. November bis Fr., 5. Dezember, 10 bis 12.30 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Johannes-Kirchengemeinde Rissen, Raalandsweg 5, 22559 Hamburg-Rissen, Telefon: 040-819 00 60