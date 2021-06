Active City Day: Für mehr Bewegung im Alltag

Online finden Interessierte viele Beispiele, Tipps und Übungen, die sie einfach in den Alltag zu integrieren können. Des Weiteren sind auf einer interaktiven Hamburg-Karte bereits viele Hamburger Unternehmen, Kitas, Senior*innen- sowie Inklusionseinrichtungen, Schulen und Vereine eingetragen, die dort ihre Initiativen am Active City Day präsentieren. Viele niedrigschwellige Angebote stehen allen Hamburger*innen offen. So bietet zum Beispiel die SAGA Balkonsport für Mieter*innen an 15 Standorten an. Auch viele Vereine wie der Rissener SV ziehen mit und bieten Schnupperkurse an.

Active City – Sport als Lebensgefühl