Kostenloses Schnuppersegeln für alle

Vom 6. bis 8. September 2024 heißt es wieder „Leinen los!“ beim Hamburg Yachtfestival für Segelbegeisterte und alle die, die das Segeln erst noch kennenlernen möchten. In Kooperation mit Vereinen und Landesverbänden bietet der Deutsche Segler-Verband (DSV) im Hafen von Wedel ein abwechslungsreiches Programm rund ums Segeln. Der Yachthafen wird täglich von 10 bis 18 Uhr zur Kulisse für die „Tage des Segelns“. Bei diesen Aktionstagen können Interessierte die ganze Faszination des Segelsports hautnah erleben und sich von Wind und Wasser begeistern lassen.

Kostenloses Schnuppersegeln

Zu dem Highlight des vielseitigen DSV-Angebots zählt auch diesmal das Schnuppersegeln: Kostenfrei, unverbindlich und spontan können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne Vorkenntnisse auf kleinen Jollen und großen Yachten das Segeln ausprobieren. Unter fachkundiger Anleitung und in Begleitung eines Sicherungsboots wagen die Teilnehmenden dabei erste Versuche auf dem Wasser und sammeln Erfahrungen an Bord. Spezielle Segelbekleidung ist nicht erforderlich.

Ortsansässige Vereine stellen die Boote, so lädt unter anderem der Segel-Verein Altona-Oevelgönne auf ihren Jugendwanderkutter ein, der Mühlenberger Segel-Club ist mit einer Sun 2000 dabei.

Auch die DSV Seglerjugend ist im Hafen von Wedel aktiv. Im Rahmen ihrer Initiative „Segelsport vor Ort – Seglerjugend Roadshow“ unterstützt sie mit Jollen, Trainerinnen und Trainern nicht nur das Schnuppersegel-Angebot. An Land können Kinder und Jugendliche auch in einem Versuchslabor Experimente rund um aerodynamische und hydrodynamische Aspekte des Segelns durchführen. Ein interaktives Erlebnis, das Wissenschaft und Spaß miteinander verbindet.

Erstmals sind in Wedel auch RC-Seglerinnen und -segler aus DSV-Vereinen vor Ort und präsentieren eine weitere, spannende Facette des Segelsports. RC steht für „Radio controlled“ – hier geht es um Regattayachten, die über Funk von Land aus ferngesteuert werden. In Deutschland und weltweit gibt es eine große Fangemeinde, die ihre Boote von Land aus um Tonnen segelt, mal just for fun, mal um die Wette bei Regatten. In Wedel können Interessierte verschiedene RC-Klassen nicht nur beobachten, sondern die Fernsteuerung auch einmal selbst in die Hand nehmen. Zum Probesegeln vom Steg aus.

Das Team des DSV steht während des gesamten Events für Fragen zur Verfügung. Ob es um den Einstieg in den Segelsport, um Führerscheine, Vereinsangelegenheiten, Umweltschutz, Sicherheit, Inklusion oder Fahrtensegeln geht – hier finden Interessierte kompetente Ansprechpersonen.

Das Hamburg Yachtfestival findet im Wedeler Yachthafen vom 6. bis 8. September 2024 statt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Festivals: https://www.yachtfestival.de/hamburg-yachtfestival/