Herbstferien im KiJuZ Wedel

In den Herbstferien öffnet das KiJuZ an allen Tagen (außer sonntags) und hat spezielle Mitmachaktionen im Programm.

Die Kindern und Jugendlichen haben am Programm mitgearbeitet. So steht energiegeladenen Herbstferien nach dem Geschmack der Gäste nichts im Wege. Vom Basteln, übers Filmschauen, bis hin zum Sportturnier gibt es also wieder viele Möglichkeiten, um die Ferienlangeweile mit viel Spaß zu vertreiben.

Von Sport bis Kunst

Die Kindern können sich bei sportlichen Aktivitäten verausgaben, ihre kreative Ader beim Malen oder dekorieren entdecken oder auch ihre Back- und Kochkünste verbessern.

Für die meisten Aktivitäten ist keine Anmeldung erforderlich. Hinweise zur Anmeldung finden Sie im Fler (unten) oder auf der Website des KiJuZ. Die Anmeldung selbstfindet im Kinder und Jugendzentrum statt. Für Aktionen die außer Haus stattfinden sowie für das Fußballturnier und die Übernachtung, ist das schriftliche Einverständnis der Eltern nötig. Alle Anmelde-Zettel findet man im KiJuZ.

Hier finden Sie Informationen zum Programm in den Herbstferien

Das Programm richtet sich an verschiedene Altersgruppen. Ab acht Jahren geht es los. Die meisten Angebote sind kostenlos.

Kontaktdaten

Kinder- und Jugendzentrum Wedel

Bekstraße 31

22880 Wedel

Telefon: 0 4103 – 23 03