Karstenstraße – Spielplatz offiziell wiedereröffnet

Nach langen Umbauarbeiten und mehrfach verschobenen Eröffnungsterminen war es nun endlich so weit: Anfang Februar eröffnete das Bezirksamt Altona offiziell den Spielplatz Karstenstraße. Damit ist der Weg nun frei für alle kleinen und großen Entdecker. Denn der Spielplatz richtet sich an Kinder verschiedener Altersgruppen. Dafür bezog der Bezirk die Öffentlichkeit in den Planungsprozess mit ein. In zwei Workshops konnten Kinder der Gorch-Fock-Schule ihre Wünsche und Ideen einbringen. Daraus entstand dann der neue Spielplatz.

Im Zentrum: Ein großes Klettergerüst, das sich bei der Eröffnung in leuchtendem Gelb vom wolkenfreien Himmel abhob. Auf Wunsch der Schüler gestaltet, soll dieses an eine Raumstation erinnern. Nach dem Beklettern der verschiedenen Ebenen kann dort die drei Meter hohe Tunnelrutsche erprobt werden. Außerdem gibt es einen Bereich für Kleinkinder mit Spielsand. Weitere Spielelemente laden auch ältere Kinder zum gemeinsamen Spielen ein: Auf der neuen Schaukel können sich die kleinen Besucher zu dritt in die Lüfte schwingen.

Einige bestehende Elemente erhielten einen neuen Anstrich und konnten wiederverwendet werden. So sind die große Teppichschaukel und die beliebte Tischtennisplatte zurück an der Karstenstraße. Über die gesamte Fläche verteilt laden kleine Aufenthaltsbereiche zum Verweilen ein. Von einer Holzplattform können erwachsene Besucher das Gelände überblicken. Die Sonne lässt sich von zahlreichen Bänken genießen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut einer Sprecherin des Bezirksamts auf 330.000 Euro. Diese wurden von der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) bereitgestellt.