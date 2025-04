Kulturtipp – Kinderbuchpremiere mit Jörg Bernardy

„Das längste Picknick der Welt“: So lautet der Titel des Kinderbuches, das der bekannte Hamburger Autor und Philosoph Jörg Bernardy jetzt erstmals in seiner Heimatstadt vorstellt. Gleich zwei Mal liest Bernardy am kommenden Samstag daraus vor. Anschließend stehen weitere kreative Mitmachaktionen und gemeinsames Philosopieren mit dem Autor auf dem Programm.

„Das längste Picknick der Welt“ – Lesung mit Jörg Bernardy

Drei Schnecken – Otto, Anna und Izzy – planen ein Picknick. Im Schneckentempo packen sie tausend Leckereien ein und machen sich auf den Weg. Nach einem halben Jahr stellen sie fest: Sie haben die Kleeblatt-Schorle vergessen! Es hilft nichts, Otto muss zurück. Er ist der Stärkste und sagt: „Wehe, ihr fangt ohne mich an!“ Ob Anna und Izzy das durchhalten?

Das erfahren alle Kinder und ihre Familien, die am kommenden Samstag die Fröbel-Buchwerkstatt im Elbe Einkaufszentrum in Hamburg-Osdorf besuchen. Zweimal liest der Autor dann aus seinem neuen Kinderbuch „Das längste Picknick der Welt“. Er betont: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kindern in mein neues Buch einzutauchen, ihnen vorzulesen und zusammen kreativ zu sein. Vorlesen ist auch eine wichtige Grundlage dafür, dass Kinder selbst lesen und denken lernen. Es regt ihre Fantasie an, schult das Verständnis für Sprache und fördert ihre und unsere Aufmerksamkeit.“

Jörg Bernardy – Autor und Philosoph

Jörg Bernardy lebt als Autor und Philosoph in Hamburg. Er schreibt Bücher und journalistische Texte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wenn er nicht gerade mit dem Verfassen von Büchern beschäftigt ist, stellt sich der promovierte Philosoph in den Audioangeboten der Sendung mit der Maus den Fragen der jungen Hörer.

Über die Fröbel-Buchwerkstatt

Seit Ende des letzten Jahres ist die Fröbel-Buchwerkstatt im Elbe Einkaufszentrum ein Ort der Begegnung für Kinder und Familien. Alle, die Freude an Büchern und Sprache(n) haben, sind hier willkommen. Sie können hier auf Geschichtenreise gehen, bekannte Autorinnen und Autoren treffen, eigene Bücher gestalten, illustrieren oder Papier schöpfen. Es gibt über tausend Bücher zu entdecken, gemütliche Leseecken laden zum Entspannen ein und regelmäßig werden kreative Workshops rund um Buch und Papier veranstaltet.

Die Fröbel-Buchwerkstatt lädt jeden Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr zum selbstständigen Schmökern ein. Mindestens einmal monatlich findet zudem eine öffentliche Lesung mit Kinderbuchautorinnen und -autoren statt.

Zeit und Ort

Samstag, 26. April, 14.30 Uhr, Fröbel-Buchwerkstatt im Elbe-Einkaufszentrum

Empfohlen wird die Lesung für Familien mit Kindern ab drei Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.