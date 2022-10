NDR arbeitet an der Miniserie Kafka

Welche Aufgaben genau auf den NDR zukommen, steht noch nicht fest. Die Vorbereitungen für die aufwendige Produktion laufen schon seit einigen Jahren. Hierzu sagt Regisseur David Schalko, dass schon vor acht Jahren die Rechte an den Biografien von Reiner Stach erworben wurden. Schalke fügt hinzu: „Seitdem arbeite ich in unterschiedlichen Formen an diesem Projekt. Dass es jetzt endlich realisiert wird, liegt einerseits an den hervorragenden Büchern von Daniel Kehlmann, andererseits an einer idealen Konstellation von mutigen öffentlich-rechtlichen Sendern, die der Bedeutung von Kafka nicht nur Rechnung tragen, sondern die Herausforderung, das Genre Biopic neu auszuloten, lustvoll annehmen.“

Das faszinierende Leben des Franz Kafka

Durch die sechsteile Serie wird den Zuschauern Franz Kafkas Leben nähergebracht. Dazu zählen die schwierige Beziehung zu seinem Vater, seine unterschiedlichen Liebesbeziehungen mit Felice Bauer, Milena Jesenská und Dora Diamant, sowie die enge Freundschaft mit Max Brod. Kafka arbeitete als Jurist in einer Prager Versicherungsanstalt. Der nach außen unscheinbare Kafka schrieb unter anderem die heute so berühmten Werke „Die Verwandlung“ und „Der Prozess“. Noch heute bezeichnet man düstere Begebenheiten, wie Kafka sie beschrieb, als kafkaesk. Die Serie soll die Zusammenhänge zwischen Leben und Werk verdeutlichen.

Zwei herausragende Erzähler

Auch Katharina Schenk, ORF-Fernsehchefin, ist von der Umsetzung dieses Projektes überzeugt. Sie freut sich sehr, dass der ORF Teil dieses Projekts ist, das Franz Kafkas eigene Welt in sein Zentrum stellt. Weiter sagt sie: „Für dieses außergewöhnliche Unterfangen haben Daniel Kehlmann und David Schalko eine Perspektive gefunden, die Leben und Werk von Kafka mit den Augen zweier herausragender Erzähler betrachtet und einer breiten Öffentlichkeit neu präsentiert.“

Und diese Besetzung erweckt die Geschichte zum Leben

Auch der Cast kann sich blicken lassen, mit Joel Basman (Franz Kafka), Daniel Brühl (Max Brod) oder auch Liv Lisa Fries (Milena Jesenská), wird ein erstklassiger Cast vor der Kamera stehen. Drehstart ist voraussichtlich im Frühjahr 2023.