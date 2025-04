Könner am Klavier – Nuron Mukumi im Ernst Barlach Haus

Der Ausnahmepianist Nuron Mukumi versetzt sein Publikum regelmäßig ins Staunen. Seit 2022 studiert der deutsch-usbekische Nachwuchskünstler an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, um dort sein Konzertexamen abzulegen. Nun stellt er sein pianistisches Können im Ernst Barlach Haus vor. Die Zuhörenden erwarten hier Werke von Frédéric Chopin, York Bowen und Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Nuron Mukumi – Kulturtipp

Schon früh trat Nuron Mukumi in seinem Heimatland Usbekistan künstlerisch in Erscheinung: Mit 6 Jahren begann er Klavier zu spielen, mit 7 Jahren startete er eine Ausbildung als Dirigent. Ein Konzertvideo verschaffte ihm dann schließlich den großen Durchbruch. Darauf zu sehen: Mukumi, der mit nur acht Jahren Mozarts Klavierkonzert in d-Moll aufführt – während er das Nationale Sinfonieorchester Usbekistans dirigiert. Für diese besondere Leistung erhielt der Nachwuchskünstler ein Stipendium der Purcell Music School of London. Seitdem ist Mukumi ein fester Bestandteil der internationalen Konzertwelt. So gab der 29-Jährige bereits Konzerte in Oxford, Beirut und Linz.

Informationen zur Veranstaltung

Der Vorverkauf für das Konzert läuft bereits. Karten erhalten Sie an der Museumskasse im Ernst Barlach Haus, bei der Konzertkasse Gerdes, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bis eine Woche vor dem Konzerttermin können Tickets auch per Mail bestellt werden. Restkarten für die Veranstaltung können an der Abendkasse erworben werden. Der Eintrittspreis beträgt 17 Euro, ermäßigt 7 Euro. Weitere Informationen zum Ernst Barlach Haus sowie zur Veranstaltungsreihe Klang und Form finden Sie unter www.barlach-haus.de.

Zeit und Ort

Sonntag, 27. April, 18 Uhr, Ernst Barlach Haus, Jenischpark, Baron Voghtstraße 50, 22609 Hamburg