Kultur-Tipp: März und April im Markthaus Blankenese

Das Markthaus im Blankeneser Ortskern hat sich als Zentrum für Begegnung und Austausch etabliert. Vielfältige kulturelle Angebote lassen dort alle Altersgruppen am Programm teilhaben. Auch im Frühjahr gibt es ein facettenreiches Programm. Hier kommen die Highlights für März und April.

Moritz Kruit & Band

Wenn Moritz Kruit ins Markthaus kommt, zündet er ein musikalisches Feuerwerk. Der Sänger, dessen Name auf Niederländisch „Schießpulver“ bedeutet, schnupperte bereits mit sechs Jahren zum ersten Mal Bühnenluft. Nun begeistert der norddeutsche Singer-Songwriter mit seiner Band das Publikum. Dafür wurde er bereits fünfmal mit dem Deutschen Pop Rock Preis ausgezeichnet. Dabei lässt sich der Künstler in keine musikalische Schublade stecken: Mal laut, mal leise, fröhlich, traurig, rockig, balladig, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Alle Songs klingen nach ihm. Der Multiinstrumentalist beschreibt seine Musik gerne als „Soulpop“ – also genau das Richtige für einen gemütlichen Frühlingsabend.

Der Eintritt beträgt 20 Euro (10 Euro für Fördermitglieder)

Freitag, 14. März, 20 Uhr, Markthaus Blankenese

www.moritzkruit.de

Tovesco Trio

Bei den Konzerten des jungen Tovesco Trios ist musikalische Exzellenz garantiert: Alle Mitglieder erhielten bereits Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Unter Anderem sind sie Preisträger des Elise-Meyer Wettbewerbs Hamburg 2021. Das junge Streichtrio studiert an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. International bekannt sind seine Auftritte: Das junge Trio gibt regelmäßig Konzerte in Deutschland und Italien. Schon von klein auf spielen Haas, Rädler und Maccarrone Kammermusik in verschiedensten Ensembles. So nahmen sie bereits an mehreren Meisterkursen teil. Im Markthaus präsentieren die jungen Musiker Klaviertrios von Schubert, Haydn und Brahms.

Der Eintritt beträgt 20 Euro (10 Euro für Fördermitglieder)

Samstag, 12. April, 20 Uhr, Markthaus Blankenese

Weitere Informationen sowie vollständiges Programm unter www.markthaus-blankenese.de