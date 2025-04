Elbphilharmonie – Schüler gehen auf Zeitreise

Heute war es wieder soweit: 2.000 Viertklässler aus 28 Hamburger Grundschulen nahmen an einem besonderen musikalischen Erlebnis teil. Die Elbphilharmonie wurde zur Bühne für die Tondichtung „Hamburg – Das Tor zur Welt“, einer spannenden Zeitreise durch die Geschichte der Hansestadt.

Eine mitreißende Zeitreise – „Hamburg – Das Tor zur Welt“

Die bekannte Synchronstimme von James Bond, Dietmar Wunder, präsentierte das Stück erstmals in Hamburg. Musikalisch begleitete ihn dabei das renommierte Musikkorps der Bundeswehr. Unter der Leitung von Oberstleutnant Cristian Weiper entstand so ein mitreißendes Erlebnis für das junge Publikum. 2.000 Schüler lauschten gebannt den Beschreibungen des Jungfernstiegs in den 1950er-Jahren und hielten den Atem an, wenn die Protagonisten auf ihrer Zeitreise mitten in die große Sturmflut von 1962 gerieten.

Ob Nervenkitzel oder faszinierende Beschreibungen – Dietmar Wunders Stimme riss alle Anwesenden in ihren Bann. Auch die musikalische Begleitung ergänzte dies perfekt: Sogar eine Schiffsglocke befand sich dafür auf der Bühne. Geschaffen wurde das Stück 2023 von Guido Rennert (Musik) und Cristian Busemann (Text) – diese komponierten es eigens für Hamburg.

Die Veranstalter

Ehrengast des Morgens war Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher. Bei seiner Eröffnungsrede dankte dieser den Musikern für ihr Engagement und hob die Rolle der Becker-Kerner-Stiftung hervor. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 setzt diese mit ihren Konzerten ein wichtiges Zeichen: so stärkt sie die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen bundesweit. Die prominenten Gründer, Britta Becker und Johannes B. Kerner, konnten so bereits 18.000 Kindern einen Konzertbesuch der besonderen Art ermöglichen. Denn die Stiftung hat große Ambitionen: Künftig möchten die Gründer noch mehr Konzerte für Schüler anbieten.