Forschen auf See – Meereswettbewerb für Schüler

Seit 2005 lädt die Deutsche Meeresstiftung Schülerinnen und Schüler zum Meereswettbewerb „Forschen auf See“ ein. Die große Nachwuchsinitiative für Ozeanforschung ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre Projekte auf einem echten Forschungsschiff durchzuführen. Noch bis Ende März können Bewerbungen eingesendet werden.

Forschen auf See – Über den Wettbewerb

Unter dem Motto „Die Forschung, die wir brauchen – für den Ozean, den wir uns wünschen“ können Projekte eingesendet werden. Der Meereswettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung. Der Schutz bedrohter Arten, Biodiversitätsveränderungen, Verschmutzungen durch Schadstoffe: All das gehört zur Ozeanforschung. In jedem dieser Bereiche können Schüler ihre Forschungsprojekte einreichen. Frank Schweikert, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung und Initiator des Wettbewerbs, betont: „Wir suchen innovative Ideen, die bisher noch keine Berücksichtigung gefunden haben“. Auch Lösungsstrategien für bereits bestehende Probleme seien stets willkommen.

Voraussetzungen für die Teilnahme

Bewerben können sich alle jungen Nachwuchsforscher ab der 9. Klasse. Teams von zwei bis vier Schülern reichen jeweils ein Forschungsprojekt ein, über das dann eine renommierte Jury entscheidet. Die ausgewählten Teams gehen im Sommer auf Forschungsreise, um ihre Projekte zu realisieren. Auf der „Aldebaran“ werden sie dabei eine Woche lang von Experten unterstützt. Noch bis zum 31. März können Schülerinnen und Schüler ihre Bewerbung bei der Deutschen Meeresstiftung einreichen.

Die „Aldebaran“

Für die zwei bis drei ausgewählten Gewinnerteams bietet sich eine einzigartige Möglichkeit: In den Sommerferien werden sie an einer einwöchigen Forschungsexpedition auf der „Aldebaran“ teilnehmen. Hier stehen erfahrene Wissenschaftspaten den Teams zur Seite. Von Vorbereitung über praktische Durchführung bis zur Dokumentation der Ergebnisse: die jungen Forscher erhalten reichlich Unterstützung. Parallel sammeln sie unvergleichliche Eindrücke und erste Forschungserfahrungen an Bord der Segelyacht. Seit 1992 ist das klimafreundliche Medien- und Forschungsschiff im Einsatz. Die Forschungsexpeditionen geben allen Teilnehmern einzigartige Einblicke in die Fluss- und Küstenökosysteme an Nord- und Ostsee. Dabei ist es das Ziel der Forscher an Bord, Meeresforschung verständlich zu vermitteln. Hochmodernes Equipment und schiffseigenes Forschungslabor sollen zukünftige Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ozeanen begeistern. An der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Medien und Gesellschaft arbeitet das Team der „Aldebaran“ daran, alle Menschen für den Schutz der Ozeane zu sensibilisieren.

Forschen auf See – Die Gewinner 2024

Im vorigen Jahr wurden drei Forschungsteams von der Jury ausgezeichnet. So wurde auf der „Aldebaran“ zu den Themen Artenvielfalt von Kieselalgen, Mikroklima von Seegraswiesen, sowie zur Verbreitung invasiver Tierarten geforscht. Durch die erfolgreiche Umsetzung ihrer Projekte in den deutschen Küstengebieten bekommen die Jugendlichen Jahr für Jahr ein vertieftes Verständnis für Schönheit und Bedeutung der Ozeane. Auf der Forschungsreise erleben sie hautnah, welcher Bedrohung marine Ökosysteme ausgesetzt sind. Denn Überfischung, Klimawandel und Umweltverschmutzung bedrohen unsere Ozeane.

Die Deutsche Meeresstiftung

Die Deutsche Meeresstiftung setzt sich als gemeinnützige Organisation für Schutz und Entwicklung der Ozeane ein. Als Dialogplattform fördert sie Informationsaustausch und Zusammenarbeit mariner Akteure. Dazu gehört auch die gezielte Vermittlung von ökologischem Wissen an zukünftige Generationen: Seit 2005 veranstaltet sie den jährlichen Meereswettbewerb. Mehr als 180 Schüler konnten so bereits an Forschungsreisen auf der „Aldebaran“ teilnehmen.

Teilnahme am Wettbewerb

Weitere Informationen zum Meereswettbewerb unter www.meeresstiftung.de Einsendeschluss ist der 31. März.