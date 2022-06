RSV – Historischer Aufstieg in die Oberliga

Mit einem 1:0 Sieg gegen Lohbrügge stand die 1. B Jugendmannschaft (Jahrgang 2006) des RSV vor einem historischen Ereignis. Seit der Gründung des Rissener Sportvereins 1949 ist es noch keiner RSV Mannschaft gelungen, in die Oberliga aufzusteigen. „Ich bin mächtig stolz auf meine Jungs“, sagt Jan Hadler, Trainer der Mannschaft 2006 und Abteilungsleiter Fußball beim RSV. Die schwere Saison konnte das Team trotz vieler Coronaauflagen, Ausfällen oder Einschränkungen immer im oberen Tabellenplatz bestehen. Am Ende wurde der Fleiß, die harte Arbeit und die gute Teamarbeit belohnt. Insgesamt konnte das Team in der gesamten Saison sieben Spiele zu null abschließen, was auch den nachfolgenden Oberligagegnern Respekt einflößen dürfte: „Wir haben eine sehr gute Abwehr und ein insgesamt tolles Team. Unser Kapitän führte die Männer auf dem Feld zu Bestleistungen, das ganze Team hatte zu jederzeit unser vollstes Vertrauen.“ so der Coach.

Die Mannschaft wird auf den Erfolg aufbauen und in der nächsten Saison weiter Oberligarecht trainieren und auch einige Turniere besuchen. Des Weiteren steht der legendäre Flutlicht-Cup an. Im Herbst stehen die großartigen Plätze am Marschweg 85 abends unter Flutlicht vielen Jugendteams mit einzigartiger Stimmung zur Verfügung. Viel los auf und um den Rasen. Das gesamte RSV Team gratuliert der Mannschaft und wünscht in der neuen Saison viel Erfolg.