Grünes Food Festival in der HafenCity

Am 16. und 17. September findet wieder das Green Food Festival statt. Diesmal in und um der Gleishalle in der HafenCity. Im Mittelpunkt soll die Vielfalt des gastronomischen Angebots und der Produkte lokaler Erzeugerinnen und Erzeuger stehen. Bei der Veranstaltung präsentieren sich etwa 50 landwirtschaftliche Betriebe und Manufakturen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Veranstaltungen, etwa Podiumsdiskussionen, Lesungen, ein Kinderprogramm und am wichtigsten: Verkostungen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Open Mouth Food Festivals statt.

Samstags startet das Festival um 13 Uhr und endet um 19 Uhr. Am Sonntag geht es bereits um 10 Uhr los, endet jedoch auch um 18 Uhr. Weitere Infos zum Food Festival unter www.greenfoodfestival.de