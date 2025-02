GenussReise Hamburg – Ein kulinarischer Trip um die Welt

Diesen Monat haben Interessierte wieder die Möglichkeit, sich in den Messehallen auf kulinarische Weltreise zu begeben. Denn im Rahmen der jährlich stattfindenden Reisen & Caravaning Hamburg findet die GenussReise statt. Regionale sowie internationale Produzenten laden dazu ein, ihre Spezialitäten zu probieren. Handverlesene Gewürze, edle Spirituosen und internationale Spezialitäten – all das kann auf der Genussreise verkostet werden. Ganz nach dem Motto „Hamburg: Tor zur Welt“.

Spezialitäten aus Nah und Fern – Urlaubsstimmung auf der GenussReise

Das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen ist nicht etwa Griechenland oder Italien – Zwei Drittel der Bevölkerung verbringen ihre freien Tage am liebsten im eigenen Land. Hauptsächliche Touristenmagnete sind dabei die Großstädte, sowie Nord- und Ostseeküste. Dass man hierzulande nicht nur gut Urlaub machen, sondern auch fantastisch essen kann. Das beweist die GenussReise. Machen Sie gerne Urlaub an der Ostsee? Dann könnte die Sanddorn-Marmelade aus Brandenburg etwas für Sie sein. Fahren Sie lieber in den Süden, so sollten Sie unbedingt den Schwarzwälder Schinken probieren. Für die Experimentierfreudigen bieten die Händler schwäbischen Schaumwein aus der Champagner-Bratbirne.

Doch auch alle mit Fernweh kommen auf der GenussReise nicht zu kurz. Denn die stets beliebten Klassiker im Urlaubsranking – wie Spanien, Italien und Skandinavien – sind auf der GenussReise ebenfalls vertreten. So gelangen Sonne, Strand und Urlaubsflair ins winterliche Wohnzimmer. Ob erlesene Gewürze aus dem Orient, Bergkäse aus abgelegenen Alpenregionen oder feinste italienische Antipasti. Köstlichkeiten aus aller Welt bezaubern hier ihren Gaumen. Im Gespräch mit den internationalen Händlern erfahren Sie mehr über Ursprung und Herstellung der internationalen Spezialitäten.

Genießen in den Messehallen – Die GenussReise vor Ort

Die GenussReise bietet nicht nur Essen für zu Hause, sondern ebenso zum Verzehr vor Ort. Jeder und jede braucht mal eine Pause vom Messebesuch: Dafür sind zahlreiche Foodtrucks vor Ort. Hier steht alles unter dem Motto internationaler Genuss. Von spanischen Quesadillas bis zu belgischen Waffeln – Zahlreiche Händler laden zum Schlemmen und Verweilen ein. Ein besonderes Highlight für alle, die es regional mögen: Die Hobenköök (plattdeutsch für „Hafenküche“). Hier kreieren Hamburgische Köche spannende norddeutsche Gerichte mit maritimem Flair.

Und falls es danach noch ein Dessert sein darf: Zwischen französischem Nougat, skandinavischem Lakritz oder traditionell hergestellten Backwaren dürfte ein jeder fündig werden.

Gutes für zu Hause – Die GenussReise zum Mitnehmen

Wenn Sie zudem daheim wie die Profis kochen möchten, dann sind Sie in den Messehallen genau richtig. Mithilfe der breiten Auswahl an hochwertigen Messern, Küchenmaschinen, Barbecue-Equipment und Co. werden Sie zum Chef in Ihrer eigenen (Outdoor-) Küche. Dazu noch eine feine Flasche Wein oder eine Dose Craftbeer direkt vom Produzenten und der Abend ist perfekt.

Denn eins ist sicher: Zwischen den zahlreichen Delikatessen und der hochwertigen Ausstattung für zu Hause findet der norddeutsche Winter-Blues keinen Platz.

Zeit und Ort

Donnerstag, 6. Februar bis Sonntag, 9. Februar, jeweils 10 bis 18 Uhr, Messehallen Hamburg

Tickets im Vorverkauf ab 7 Euro. Zusätzliche Informationen und Eintrittskarten unter www.genussreisehamburg.de