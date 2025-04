Müllabfuhr – Verschobene Termine vor und nach Ostern

Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug und damit naht auch Ostern. Wegen der anstehenden Feiertage kommt es zu Terminverschiebungen bei der Müllabfuhr. Das gilt für Hamburg sowie den Kreis Pinneberg.

Bei Hamburgs Haushalten erfolgt die Abholung in der Woche vor Ostern einen Tag früher als üblich. In der Woche nach Ostern kommt sie einen Tag später. Am Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag entfällt die Müllabholung. Auch im Kreis Pinneberg werden die Müllbehälter über Ostern nicht geleert. Die geänderten Abfuhrtermine für den Kreis Pinnberg finden Sie unter diesem Link.

Geänderte Termine der Müllabfuhr in Hamburg

Die Abfuhrverschiebungen um Ostern betreffen Restmüll-, Bio-, Papier- und Wertstofftonnen. Die Recyclinghöfe bleiben laut Stadtreinigung und dem Bürgerservice Pinneberg an den Feiertagen geschlossen.

Online informiert bleiben

Die Stadtreinigung Hamburg empfiehlt außerdem die Nutzung ihres Online-Abfuhrkalenders. Dort können Sie sich jederzeit über Abfuhrtage und deren Verschiebungen informieren. Außerdem können sie dort die Erinnerungsfunktion per Mail aktivieren, um keinen Abfuhrtag mehr zu verpassen. Wer die Temrine gerne gleich bei der Hand hat, kann die SRH-App nutzen.

Auch der Kreis Pinneberg hat eine eigene Abfall-App, für einen schnellen Überblick und bietet einige Servicefunktionen. Weitere Informationen rund um die Entsorgung gibt es auf der übersichtlichern Website des Entsorgers: abfall.kreis-pinneberg.de.