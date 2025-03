Kleidertauschparty in Wedel

Haben Sie Kleidung im Schrank, die sie nicht mehr tragen? Möchten Sie frischen Wind in Ihre Garderobe bringen? Unter dem Motto „lieber tauschen statt kaufen“ lädt die Stadtbücherei Wedel zur Kleidertauschparty ein. Gemeinsam mit der Initiative „Wedel im Wandel“ veranstaltet sie das Event.

Kleidertauschparty – Teilnahmebedingungen

Die Stadtbücherei heißt alle Frauen und Mädchen ab 12 Jahren bei dem Event willkommen. Jede Teilnehmerin kann bis zu sieben Teile mitbringen. Von Abendkleid bis Yogaoutfit – alles wird getauscht. Die Teilnehmerinnen erhalten für jedes mitgebrachte (unbeschädigte und saubere) Kleidungsstück einen Tausch-Chip, den sie gegen andere Teile eintauschen können. Die Kleidertauschparty ist eine öffentliche Veranstaltung: Der Eintritt ist frei.

Ablauf

Die Abgabe von Kleidung erfolgt am Tag vor der Kleidertauschparty in der Stadtbücherei. Alternativ können Teilnehmerinnen ihre Kleidung auch am Tag des Tausches selbst mitbringen. Die Abgabe von Kleidungsstücken ist stets willkommen – der Tausch ist freiwillig. Zur Anprobe der neuen Lieblingsstücke sind reichlich Umkleidemöglichkeiten vorhanden. Zwischen 15 Uhr und 15.30, nach Ende der Veranstaltung, dürfen sich alle Anwesenden frei an den Stücken bedienen, die nicht getauscht werden. Alle verbliebenen Kleidungsstücke werden an die Kleiderkammer des DRK gespendet.

Zeit und Ort

Samstag, 15. März, 13.30 bis 15 Uhr, Stadtbücherei Wedel, Rosengarten 6, 22880 Wedel

www.wedel.de