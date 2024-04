Teilnehmerrekord beim Wedeler Halbmarathon?

Nächste Woche findet der Wedeler Halbmarathon zum siebten Mal statt. Über 800 Läuferinnen und Läufer haben sich bisher angekündigt. Bis zum Veranstaltungstag am Sonntag, dem 5. Mai 2024 werden sicherlich noch einige hinzukommen. Mit einem aktuellen Meldevorsprung von mehr als 21 Prozent im Vergleich zum selben Zeitpunkt des Rekordjahres 2019 rückt gar ein neuer Teilnahmerekord in greifbare Nähe.

Seit 2017 lockt die Veranstaltung Laufbegeisterte aus der Region – und darüber hinaus – in die Stadt im Kreis Pinneberg. Lediglich 15 Prozent der Teilnehmenden stammen direkt aus Wedel. Durch die gute Anbindung mit der S-Bahn sind es vor allem Aktive aus Hamburg, welche in Scharen zum Wedeler Rathausplatz pilgern, wo sich Start- und Ziellinie befinden werden. Die weiteste Anreise nimmt eine Teilnehmerin aus Wien auf sich.

Der steigende Zuspruch kann an zwei Faktoren laut BMS Die Laufgesellschaft festgemacht werden. Zum einen gelten die angebotenen Strecken als äußerst attraktiv und bieten besonders Naturliebhaber:innen u.a. mit der Wedeler Au, dem Holmer Katastrophenweg oder den Holmer Sandbergen einiges für‘s Auge.

Zum anderen werden für alle Alters- und Leistungsklassen ein passender Wettbewerb angeboten. So stehen neben der titelgebenden Distanz über 21,0975 km auch Strecken über 10 und 5 km zur Auswahl. Kinder ab 7 Jahren schnuppern währenddessen beim Schülerlauf über 800 m Wettbewerbsluft. Um auch dem Anhang in Form von Begleitpersonen zum Anfeuern die Reise schmackhaft zu machen, runden Livemusik und alles, was das leibliche Wohl betrifft, die Veranstaltung ab. Spätestens zu den ersten Zieleinläufen ab 11.15 Uhr dürfte die Bahnhofstraße wieder prall gefüllt sein, um den Läufer:innen auf den letzten Metern nochmal Feuer zu machen.

„Wir betrachten die erfreulichen Meldezahlen auch als Wertschätzung für unsere Arbeit. Viele Teilnehmende kommen wieder und bringen Freunde sowie Bekannte mit. Auch das Wetter meinte es in der Vergangenheit sehr gut mit uns und rückte unsere Strecken in bestes Licht“, freut sich Steven Richter, Geschäftsführer des Veranstalters BMS Die Laufgesellschaft, auf den Renntag.

Wer noch dabei sein möchte, hat noch bis zum Veranstaltungstag die Möglichkeit der Nachmeldung. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.wedel-halbmarathon.de.