Wedel – Kiebitzfest an der NABU-Station

Naturfreundinnen und -Freunde kommen in der Wedeler Marsch voll auf ihre Kosten: Denn der Naturschutzbund lädt wieder zum populären Kiebitzfest ein, das alljährlich Familien und Vogelfans begeistert. So erwartet die Besucher am Sonntag ein ebenso buntes wie lehrreiches Programm.

Das Kiebitzfest – Hintergrund

Inzwischen veranstaltet der NABU sein Kiebitzfest bereits zum 14. Mal. „Unsere Veranstaltung hat sich für viele Naturfans zu einem festen Termin im Jahreskalender entwickelt“, erklärt Marco Sommerfeld, Leiter der Vogelstation am Deich. „Es freut mich, dass unsere Gäste, aber auch die Helferinnen und Helfer nach dreizehn Jahren immernoch so begeistert sind. Das ist einfach ein toller Rahmen, um auf den Vogelschutz in der Wedeler Marsch aufmerksam zu machen. Die Mischung aus Naturschutzinformation, Naturerlebnis und Geselligkeit macht den besonderen Charakter der Veranstaltung aus.“

Damit bezieht Sommerfeld sich auf das umfangreiche Programm des Kiebitzfests: Vogelkundliche Führungen und NABU-Infostände informieren die Besucher über Naturschutzarbeit, beim Testen verschiedener Ferngläser und Spektive kommen Vogelbeobachter auf ihre Kosten und zahlreiche Mitmach-Aktionen unterhalten auch die kleinen Besucher. Dazu sorgt Essen in Bio-Qualität für die Stärkung aller Gäste.

Naturfest am Deich – Programm

Die NABU-Station liegt in einem Vogelschutzgebiet direkt hinter dem Deich: So präsentieren verschiedene Führungen die vielfältige Vogelwelt und ihren Lebensraum rund um die Station. Diese Touren richten sich an verschiedene Altersgruppen: Und zwar starten die vogelkundlichen Führungen für Erwachsene um 10.30 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr an der Vogelstation. Auch Kindern bietet der NABU spezielle Führungen: Diese beginnen um 11 Uhr und um 13 Uhr.

Zum Rahmenprogramm des Kiebitzfestes gehört außerdem eine Kiebitz-Rallye mit tollen Gewinnen für Groß und Klein. Das FuchsMobil, ein Umweltbildungsprojekt für Kinder, lädt zum Experimentieren ein und die Naturschutzjugend (NAJU) besticht durch das Basteln von Buttons und Saatkugeln. Beim Kinderschminken stehen verschiedenste Tiermotive zur Auswahl.

Darüber hinaus sprechen verschiedene ehrenamtliche Fachgruppen über ihre Arbeit im Vogelschutz. So informieren sie über das Schützen von Kiebitzen und Fledermäusen, sowie über ihre Arbeit auf der Elbinsel Pagensand. Auch eine Strandgut-Tombola steht auf dem Kiebitzfest-Programm.

Vereine und Stände beim Kiebitzfest

Neben dem gastgebenden NABU nehmen auch viele weitere Vereine und Initiativen an der Veranstaltung Teil. So sind der Regionalpark Wedel Au, die Stiftung Natuschutz Schleswig-Holstein und der Verein Tourismus in Marsch und Geest anwesend und informieren über verschiedene Ausflugsziele. Außerdem gibt der ADFC Wedel Tipps für Radtouren in der Region und codiert mitgebrachte Fahrräder. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt eine bio-zertifizierte Fleischerei – auch mit vegetarischen Optionen.

Naturschutz mit Weitblick

Das schönste Higlight aber ist die Natur, welche die NABU-Station von allen Seiten umgibt. So können die namensgebenden Kiebitze Ende April wunderbar beim Brüten beobachtet werden. Außerdem sind zahlreiche weitere, teils seltene, Vogelarten im Frühjahr in der Wedeler Marsch zu erleben.

Alle, die die Tiere noch besser beobachten möchten, können während des Kiebitzfestes kostenlos Ferngläser bei der Station ausleihen.

Zeit und Ort

Sonntag, 27. April, 10 bis 16 Uhr, Vogelstation am Fährmannssand, Wedeler Marsch, 22880 Wedel

Weitere Informationen zum Kiebitzfest erhalten Sie unter hamburg.nabu.de