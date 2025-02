Waldhotel in Iserbook wird abgerissen

Das Waldhotel entstand 1892 inmitten der damals noch unbebauten Feldmark. Bebauung und Verkehr rückten mit der Zeit immer näher. Heute liegt das ehemalige Hotel an der Ecke Schenefelder Landstraße und Osdorfer Landstraße mitten in Iserbrook. Nun muss das 130-jährige Gebäude, eines der ältesten des Stadtteils, vermutlich weichen.

Trauer um Waldhotel auch aus der Lokalpolitik

Im Rahmen der Magistralenentwicklung plant der Eigentümer die Errichtung eines „gemischt genutzten Quartiers“. Dafür würde das nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäude abgerissen. Eine große Mehrheit stimmte in der Bezirksversammlung für die Baupläne. Lediglich Linke und SPD waren dagegen: „Ich bedauere die Entscheidung, das Waldhotel abzureißen, sehr. Ich habe gesehen, wie viele Iserbrookerinnen und Iserbrooker sich für den Erhalt ausgesprochen haben. Werden diese Stimmen ignoriert, so werden auch künftige Neubauprojekte an Akzeptanz einbüßen“, so die Bürgerschaftsabgeordnete Philine Sturzenbecher (SPD).

Zum Hintergrund – Was ist Magistralenentwicklung?

Unter Magistralenentwicklung versteht man die Nachverdichtung an Hamburgs Hauptverkehrsadern, den Magistralen. Auf diese Weise möchte die Stadt Hamburg den Vorteil bereits entwickelter Stadtgebiete nutzen. Gleichzeitig möchte man so Bereiche der Stadt schonen, die der Naherholung oder Landwirtschaft dienen.