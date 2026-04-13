Bahnhof Altona: Jetzt die Zukunft mitgestalten

Die Zukunft des Bahnhof Altona nimmt konkrete Formen an: Fünf Planungsteams haben ihre finalen Entwürfe für die Neugestaltung des Areals rund um den heutigen Bahnhof eingereicht. Doch bevor eine Jury entscheidet, sind nun die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Heute (13. April) und morgen (14. April) haben Interessierte die Gelegenheit, die Konzepte im Rathaus Altona vor Ort zu begutachten und ihre Meinung einzubringen. Die Ausstellung ist jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Zentrale Weichenstellung für Bahnhof Altona

Hintergrund der Planungen ist die Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs nach Diebsteich. Damit eröffnen sich große städtebauliche Chancen für das bisherige Bahnhofsumfeld im Herzen Altonas. Neben neuen Gebäuden und öffentlichen Plätzen geht es auch um die Integration eines erweiterten Busbahnhofs und die Neuordnung der Verkehrsflächen.

Die jetzt gezeigten Entwürfe sind das Ergebnis eines mehrmonatigen Wettbewerbs, in den auch bereits Ideen aus der Bürgerbeteiligung eingeflossen sind. Schon im vergangenen Jahr konnten Interessierte erste Konzepte kommentieren – nun geht es in die entscheidende Phase.

Meinung der Bürger fließt in Entscheidung ein

Besonders wichtig: Die Rückmeldungen aus der Ausstellung werden gesammelt und in der Jurysitzung am 16. April berücksichtigt. Damit haben Besucherinnen und Besucher direkten Einfluss darauf, welche Ideen in die weitere Planung einfließen.

Vor Ort stehen zudem Fachleute bereit, um Fragen zu beantworten und Hintergründe zu erläutern.

Weitere Beteiligung geplant

Wer es heute oder morgen nicht schafft, bekommt weitere Chancen: Nach der Juryentscheidung werden die Entwürfe erneut öffentlich ausgestellt – sowohl im Bahnhof selbst als auch später noch einmal im Rathaus Altona.

Die Dokumentation des bisherigen Beteiligungsverfahrens, alle Hintergründe und Informationen zum Projekt und zum weiteren Verfahren finden sich unter https://bahnhof–altona.beteiligung.hamburg.