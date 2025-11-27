Bahnhof Altona: Wettbewerb zur Neugestaltung startet

Mit der geplanten Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs an den Diebsteich entsteht rund um den Bahnhof Altona ein umfangreiches Entwicklungsgebiet. Gleisflächen und Bahnsteige, die künftig nicht mehr benötigt werden, eröffnen neue Möglichkeiten für Architektur, Verkehr und Freiräume. Nach einer ersten Bürgerbeteiligungsphase im Sommer hat nun der städtebauliche und freiraumplanerische Wettbewerb offiziell begonnen.

Fünf Teams aus Architektur und Freiraumplanung arbeiten seit Mitte November an Ideen für das zentrale Areal: von der Integration eines erweiterten Busbahnhofs über neue Platz- und Gebäudestrukturen bis hin zu modernen Freiraumkonzepten. Die Aufgabenstellung basiert sowohl auf fachlicher Vorarbeit als auch auf Anregungen der Bevölkerung. Eine geloste Delegation aus Bürgerinnen und Bürgern begleitet den gesamten Wettbewerb.

„Gläserne Werkstatt“ lädt zum Mitreden über Bahnhof Altona ein

Am Samstag, 29. November, bietet die Stadt allen Interessierten die Möglichkeit, den Planenden persönlich über die Schulter zu schauen. Die „Gläserne Werkstatt“ findet von 10 bis 13.30 Uhr im Altonaer Kaispeicher, Große Elbstraße 279, statt. Besucherinnen und Besucher können frei kommen und gehen, Fragen stellen und über erste Konzeptansätze diskutieren.

Ein besonderes Highlight: Die Veranstaltung ermöglicht zudem eine seltene Besichtigung des historischen Schellfischtunnels, dem stillgelegten Eisenbahntunnel unter Altona.

Weitere Hintergründe, Dokumentationen und Informationen zum gesamten Prozess rund um den Bahnhof Altona sind online über das städtische Beteiligungsportal abrufbar.