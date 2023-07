Checkliste für Veranstaltungen in Altona

Wer eine Veranstaltung auf öffentlichem Grund plant, stößt auf einige Vorschriften. Gleich, ob es ein Straßenfest, ein Flohmarkt oder ein Konzert ist, viele Dinge sind zu beachten. Der Frust über die behördlichen Vorgaben war zuletzt vor allem bei ehrenamtlichen Organisationen groß. Die neue Checkliste des Bezirks könnte das Problem zumindest in Altona abschwächen.

Mehr Orientierung für Veranstalter

Eine zentrale Anlaufstelle für Veranstaltungen gibt es im Bezirk nicht. Je nach Anliegen sind verschiedene Fachämter und Abteilungen sowie die Polizei zuständig. Und so sind auch die Unterlagen an verschiedener Stelle einzureichen. Die Checkliste beschreibt, je nach Belang, woran alles zu denken ist und wer informiert werden muss – oder wen man bei offenen Fragen kontaktieren kann. Am Ende jeder Auflistung findet sich außerdem die passende Email-Adresse für Anträge und Informationen.

Die Liste ist digital abrufbar unter www.hamburg.de/altona/checkliste.