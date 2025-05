Die drei ??? rätseln in Altona

Was darf man über die Theater-Version von Die drei ??? – Signale aus dem Jenseits verraten, ohne Spoiler-Alarm unter den Zuschauern auszulösen, die noch nicht zur riesigen Fangemeinde von Justus, Peter und Bob gehören? Nur so viel: Mit Toten Kontakt aufnehmen? Daran glauben die drei Detektive nicht. Doch genau das scheint der geheimnisvollen Wahrsagerin Astrala zu gelingen. Das Trio verfolgt ihre Spur und geraten in die Schusslinie eines äußerst mysteriösen Verbrechers …

Das Altonaer Theater brachte das Detektivtrio mit „Die drei ??? – Signale aus dem Jenseits“ bereits in der Spielzeit 2022/23 zum ersten Mal als Schauspiel auf eine Hamburger Bühne. Der Hamburger Autor André Minninger kennt sich mit dem Trio bestens aus. 1983 begann seine Mitarbeit an der Kult-Krimireihe im legendären „Studio Europa“ und seither arbeitet er erfolgreich als Buch- und Drehbuchautor für die drei berühmten Detektive. Die Bühnenfassung ist von Axel Schneider. Auf der Bühne stehen Isabell Fischer, Marvin Künne, Andrea Lüdke, Johan Richter, Frank Roder und Hannes Träbert.

Aufführungsdauer: etwa 2 Stunden 5 Minuten, mit Pause

Die Vorstellungen laufen seit März und gehen bis zum 29. Juni. Tickets gibt es ab 20 Euro hier oder telefonisch unter 040 – 39 90 58 70.