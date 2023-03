Eröffnung: Erster Quartiers-Hub in Altona

Mobilitätsangebote, Logistikzentrum und soziale Projekte – das alles kompakt an einem Ort. So lautet die Idee des neuen Quartiers-Hub in Altona. In der Holstenstraße gibt es nun einen multifunktionaler Hub mit kommerziellen und gemeinwohlorientierten Projekten. Zuvor stand das Gebäude der SAGA leer. Die Deutsche Bahn betreibt den Hub.

Logistisch soll der Quartiers-Hub als Umschlaglager für Güter und Paketsendungen dienen. Lieferungen und Sendungen im Quartier sollen vom Hub aus emissionsfrei mit E-Lastenrädern eingesammelt oder verteilt werden. Die Fläche wird dabei von den Paketdienstleistern GLS und Hermes Germany und dem Logistikdienstleister CityLog als Umschlagplatz genutzt.

Als soziales Angebot entsteht durch die bezirkliche Straßensozialarbeit Ottensen, die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung und DeinTopf e.V. ein „Sozial- und Beratungskiosk“. Hier werden unter der Woche Beratungsleistungen und Unterstützungsangebote zu den Themen Grundeinkommen, Wohnen und Schulden sowie Schulungsangebote für die Menschen im Quartier angeboten. Darüber hinaus hat der DeinTopf e.V. im Quartiers-Hub einen neuen Standort für eine soziale Ausgabestelle gefunden. Immer freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr werden im sogenannten „Sozialkiosk“ Produkte des täglichen Bedarfs, Lebensmittelspenden und warme Mahlzeiten ausgegeben. Das sozial-kulturelle Angebot soll im Dialog mit den Anwohnenden hinsichtlich Kultur und Bildung noch weiter ausgebaut werden.

Neben den sozial-kulturellen Angeboten und Nutzungen aus dem Bereich Logistik werden in Abstimmung mit Anwohnerinnen und Anwohnern, der SAGA und weiteren Akteuren lokale Lösungen im Bereich des Personenverkehrs erarbeitet. Das Ziel: neue Angebote für nachhaltige Mobilitätsformen zu schaffen oder bestehende weiter auszubauen und einer größeren Bevölkerungsgruppe zugänglich machen.

Weitere Informationen unter www.hamburg.de/altona/move21