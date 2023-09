Fundstelle zieht an den Bahnhof Altona um

Da Altona Ziel- und Endbahnhof zahlreicher Züge im Nah- und Fernverkehr ist, biete sich hier eine Übergabe der Fundstücke an, meint die DB. Außerdem seien die neuen Räume in Altona größer. Pro Schicht sollen zwei Mitarbeitende in der neuen Fundstelle im Einsatz sein.

Die Öffnungszeiten für Kundinnen und Kunden sind Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr. Zusätzlich ist die Fundstelle am Dienstag und Donnerstag von 10 Uhr bis 14 Uhr unter der Rufnummer 040-3918 2857 auch telefonisch erreichbar. In Hamburg abgegebene Fundstücke bleiben dort rund eine Woche in Aufbewahrung. In dieser Zeit suchen Mitarbeitende nach Hinweisen auf die Besitzerinnen und Besitzer. Diese werden dann kontaktiert. In diesem Fall kann das Fundstück innerhalb von drei Wochen abgeholt oder kostenpflichtig an eine Wunschadresse versendet werden. Gibt es keine Hinweise auf die Eigentümer, wird die Fundsache an das zentrale Fundbüro in Wuppertal geschickt. Ausgenommen sind Fundstücke, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Gewichts für einen Versand nicht oder nur als Sperrgut zugelassen sind. Dazu zählen etwa Fahrräder, Skier und Kinderwagen.

Rund 60 Prozent der Fundsachen finden den Weg zurück zum Eigentümer

Bundesweit gibt es mehr als 80 lokale Fundstellen an den Bahnhöfen der DB. Reisende verlieren jährlich rund 250.000 Gegenstände in Bahnhöfen und Zügen der Deutschen Bahn. Das sind knapp 700 vergessene Dinge pro Tag. Dazu gehören sowohl alltägliche Gegenstände wie Mobiltelefone, aber auch Kuriositäten wie Gebisse, Brautkleider oder Richterroben.

Doch Liegenlassen bedeutet nicht gleich Verlust. Denn durchschnittlich 60 Prozent der Gegenstände finden zurück zum Besitzer. Bei Warengruppen wie beispielsweise Notebooks seien es sogar bis zu 90 Prozent, gibt die DB an. Informationen zum Fundservice der DB gibt es hier.