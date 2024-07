Das Gesundheitsamt Altona zieht um

Ab Mitte Juli ziehen zwei Abteilungen des Gesundheitsamtes Altona um: Gutachten und Gesundheitshilfen sowie der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Diese sind zukünftig am neuen Standort an der Behringstraße 122 erreichbar. Bürgerinnen und Bürger können die beiden Abteilungen wegen des Umzugs in der Zeit vom 18. Juli bis zum 5. August nicht vor Ort erreichen. Für Fragen oder weitere Anliegen sind die Abteilungen telefonisch unter der 040 – 42811 – 2097 und per E-Mail unter gesundheit@altona.hamburg.de zu erreichen. Zum Jahreswechsel wird schließlich das komplette Gesundheitsamt an den neuen Standort in der Behringstraße ziehen. Der Umzug ist nötig, weil am bisherigen Standort eine Schule entstehen soll.

Zu den Aufgaben der Abteilungen

Die Abteilung für Gutachten und Gesundheitshilfen erstellt amtsärztliche Gutachten. Diese Aufgabe erfüllt sie auch für Sozial- und Jugendhilfeträger, wenn es um Leistungen der Eingliederungshilfe geht. Die Abteilung berät und unterstützt Familien mit Kindern, die erkrankt, beeinträchtigten oder entwicklungsauffällig sind. Etwa zu heilpädagogische Leistungen, Integrationsplätzen in der Kita und anderen Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus bietet die Abteilung Mitarbeitenden von sozialen Einrichtungen, wie Schulen und Kitas Fachberatung an. Außerdem zählt die Intervention bei psychischen Krisen und die Impfsprechstunde zu den Aufgaben.

Die Abteilung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst berät und unterstützt Eltern von Kindern und Jugendlichen bei der Erkennung, Behandlung und Rehabilitation von Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, seelischen Problemen sowie Behinderungen. Sie führt Mütterberatung und Gruppenangebote durch. Außerdem besucht sie Schulen, um die Zahngesundheit im Kinder- und Jugendalter in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus untersucht der zur Abteilung gehörende Schulärztliche Dienst alle Kinder vor der Einschulung.

Weitere Informationen über das Gesundheitsamt Altona finde Sie hier: Fachamt Gesundheit – Bezirk Altona.