Hamburger Fischmarkt kehrt im April zurück

„Lecker lecker Backfisch!“ – so schallt es sonntags zwischen 5 und 9.30 Uhr bald wieder über den Altonaer Fischmarkt! Das Bezirksamt Altona hat aufgrund der aktuellen Pandemielage und den damit verbundenen Lockerungen der Corona-Auflagen entschieden, dass der traditionsreiche Markt ab dem 3. April wieder in seiner ganzen Pracht stattfinden kann.

Fischmarkt ohne Einschränkungen?

Über zwei Jahre ist es her, dass der Fischmarkt in gewohnter Form stattgefunden hat. Mit Marktschreiern, vielen Touristen und Partygästen und ohne Sicherheitsabstand zwischen den Ständen. Im März 2020 musste der Markt schließen, erst im Juli 2021 durfte er wieder öffnen.

Allerdings bisher nur unter strengen Auflagen. So durfte nur die Hälfte der Marktstände öffnen, um Gedränge vor den Buden zu verhindern. Damit ist jetzt Schluss: Ab April dürfen wieder alle Händlerinnen und Händler ihre Waren anbieten.

Ob vor Ort noch Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht gelten, wird vom Infektionsgeschehen und den aktuellen Regeln abhängig sein. Hier unterliegt der Fischmarkt dann denselben Regeln wie ein Wochenmarkt. Aktuell bedeutet das: Maskenpflicht, da es keine Zugangskontrollen gibt.

Ein Stückchen Tradition kehrt zurück

Mit den Lockerungen kehrt ein Stück Tradition zurück nach Altona. In Nicht-Corona-Zeiten lockte der Hamburger Fischmarkt jeden Sonntag 70.000 Besucher an die Elbe und blickt auf eine über 300-jährige Geschichte zurück.

„Der Hamburger Fischmarkt ist eine Altonaer Institution. Wir haben immer gesagt, dass wir im Bezirksamt ein großes Interesse daran haben, dass der Fischmarkt sobald wie möglich in seiner altbewährten Form stattfinden kann. Daran haben wir in den vergangenen Wochen mit Hochdruck gearbeitet – und ich freue mich, dass wir das Ziel nun vor Augen haben. Das ist nicht nur für all die Besucherinnen und Besucher schön, die sich in den vergangenen beiden Jahren nach dem pulsierenden Markt gesehnt haben, es ist insbesondere für die Marktkaufleute eine wirtschaftlich bedeutende Entscheidung“, kommentierte Bezirksamtleiterin Stefanie von Berg die Entscheidung.

Auch die Marktleute begrüßten die Entscheidung freudig. „Unsere Hoffnung ist groß, dass alle Händlerinnen und Händler zurückkehren und den Fischmarkt in seinem alten Glanz erstrahlen lassen. Die besten Marktschreier der Welt haben die lange Pause genutzt, um ihre Akkus aufzuladen. Jetzt freuen sie sich darauf, die Besucherinnen und Besucher stimmgewaltig mit ihrem Können und ihrer Ware zu beeindrucken“, sagte Klaus Moritz, Vize-Präsident vom Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller. „Sonntags an der Hafenkante Fisch, Obst, Pflanzen und noch viel mehr zu verkaufen und gleichzeitig Spaß mit dem Publikum zu haben ist für uns nicht nur Beruf, sondern auch Berufung.“