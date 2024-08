Jenischpark-Toranlage eingeweiht

Das imposante Eingangstor zum Jenischpark ist zurück an seinem historischen Standort, der Holztwiete. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Tor an die Baron-Voght-Straße versetzt – vermutlich, um die Zufahrt zum frisch sanierten Jenischhaus aufzuwerten. 2019 musste das Tor eingelagert werden. Zum einen hatte ein Fahrzeug es beschädigt, zum anderen waren die Torstützen – nach immerhin 150 Jahren Dienst – stark verrostet. Es folgte die aufwendige Restaurierung des Tors. In diesem Zuge entschied der zuständige Ausschuss der Bezirksversammlung Altona, das Tor nach der Restaurierung wieder am ursprünglichen Standort aufzustellen. Nach abgeschlossener Wiederherstellung steht das Tor jetzt wieder an seinem angestammten Platz neben dem Pförtnerhaus.

Sicherheit des Tores am Jenischpark stand in Konflikt mit Denkmalschutz

„Ein authentisches Stück Geschichte“

Über die Rückkehr des Tores sagt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Mit der Restaurierung und Wiederaufstellung des historischen Tores bekommt der Jenischpark ein authentisches Stück Geschichte zurück. Was jetzt wieder strahlt, wurde in akribischer Arbeit entrostet, neu lackiert und wieder zurechtgebogen. Ein großer Dank geht an die Restauratorinnen, genauso wie an die Hans-Jürgen-Werner-Stiftung, die sich stark für die Rückführung der Toranlage an den ursprünglichen Ort eingesetzt hat und natürlich an das Bezirksamt Altona, das diesen Prozess überhaupt erst ermöglicht hat.“

„Ein großer Gewinn für uns alle.“

Auch Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin Altona, freut sich über die erfolgreiche Restaurierung und die Rückkehr des Tores: „Mit der Wiederaufstellung des historischen Haupteingangstores an seinem ursprünglichen Standort an der Holztwiete vollenden wir ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte des Jenischparks. Die erfolgreiche Restaurierung und Rückversetzung des Tores symbolisiert nicht nur die Bewahrung eines Stückes Architektur. Sie zeigt auch, dass uns ein verantwortungsvoller Umgang mit den Kulturgütern des Bezirks Altona wichtig ist und uns die Geschichte des Jenischparks als grüne Oase in Othmarschen am Herzen liegt. Ich möchte allen Beteiligten mein Dank aussprechen. Ihr Engagement für diesen Park ist ein großer Gewinn für uns alle.“