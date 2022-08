Klövensteen wird zu einer anderen Waldart umgebaut

Im Forst Klövensteen werden insgesamt 70.000 Laubbäume bis Ende Frühjahr 2023 gepflanzt. Die neuen Bäume sollen dabei helfen, den Wald besser auf die Auswirkungen des Klimawandels einzustellen. Dazu wird der Forst schrittweise von einem Nadelholz dominierenden Wald in einen Mischwald umgebaut. Bereits im vergangenen Jahr fanden zu diesem Zweck 70.000 neue Laubbäume im Forst ihr Zuhause – mit tatkräftiger Unterstützung von Spenderinnen und Spendern. Auch die neue Baum-Offensive wird durch Spenden unterstützt.

Neue Wege gehen im Klövensteen

Waldbesuchende können sich aber nicht nur auf neue Bäume freuen, sondern auch über neue Wege. In den vergangenen Tagen sind rund 5 Waldweg neu aufgebaut worden. Dabei kamen umweltverträgliche Naturbaustoffe mit möglichst regionalem Bezug zum Einsatz. Durch die ausschließliche Verwendung von wassergebundenen Materialien entstehe ein positives Mikroklima für Mensch, Tier und Natur, so das Bezirksamt Altona. Der positive Effekt rührt daher, dass keine Versiegelung stattfinde. Die Wege bleiben permanent wasser- und luftdurchlässig. Die Sanierung des Parkplatzes am Klövensteenweg Ecke Waldspielplatz fand nach dem gleichen Prinzip statt. Durch den Klimawandel werden Starkregenereignisse häufiger. Daher sind versiegelte Flächen zukünftig möglichst zu vermeiden, da das Wasser hier nicht versickern kann.