Eiche an der Droysenstraße wird gefällt

Der Schwefelporling ist ein Pilz, der Bäume durch Wurzelverletzungen befällt. Das geschieht häufig einige Jahre nach Baumaßnahmen und löst eine sogenannte Moderfäule aus. Diese bewirkt in dem Baum einen umfassenden Abbau der Zellwände und infolgedessen einen erheblichen Festigkeitsverlust des Holzes. Betroffene Bäume können auch bei geringer Windbelastung plötzlich und ohne Vorwarnung umstürzen.

Ein Erhalt der Eiche ist laut Bezirksamt nicht möglich. Es bestehe akute Bruchgefahr, so das Amt. Um die „Verkehrssicherheit“ wieder herzustellen, muss der Baum in der Droysenstraße auf Höhe der Hausnummer 58b gefällt werden. Dies passiert kurzfristig in der 32. oder 33. Kalenderwoche. Eine Ersatzpflanzung ist vorgesehen.