Ottenser Hauptstraße wird saniert

Die Bezirksfraktionen von Linken und SPD in Altona forderten, die Fußgängerzone der Ottenser Hauptstraße instand zu setzen. Die Fraktionen aller Parteien stimmten in der gestrigen Bezirksversammlung zu. Sowohl die geschlossene Haltung aller Fraktionen als auch die schnelle Zustimmung haben Seltenheitswert. Dazu erklärt Karsten Strasser, Fraktionschef der Altonaer Linken: „Wir freuen uns über die breite Zustimmung in der Bezirksversammlung.„

Hintergrund des Antrages

Die Einkaufstraße im Herzen Ottensens befindet sich teils in einem beklagenswerten Zustand. Das beliebte Herzstück Ottensens ist stark frequentiert. Die Klinkerpflasterung im Bereich zwischen Bahnhof und Spritzenplatz habe sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert, so die Linke. Bisherige Reparaturen scheinen oft provisorisch zu sein. Die Linke, auf deren Initiative der ursprüngliche Antrag zurückgeht, betont das Unfallrisiko, das vom ramponierten Zustand der Pflasterung ausgehe. Wegen des erfolgreichen Antrags müssen nun Lücken und Schadstellen in der Pflasterung schnellstmöglich ausgebessert werden. Da der Antrag erst gestern angenommen wurde, steht ein Zeitplan noch aus.

Die Linke weist in einer Erklärung darauf hin, dass es eine „prioritäre bezirkliche Aufgabe“ sei, öffentliche Wegeflächen in einem guten und verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Der dringliche Antrag fordert konkret die Wege zu prüfen und Reparaturen angemessen durchzuführen. Sollte eine Überprüfung außerdem ergeben, dass eine vollständige Erneuerung der Bepflasterung nötig sei, soll das Bezirksamt „ein Konzept zur Gestaltung und baulichen

Ausführung erstellen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel“ einwerben.