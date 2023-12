Rainvilleterrasse wird zur öffentlichen Grünanlage

Mit der besonderen Lage am Elbhang und dem einmaligen Panoramablick in den Hafen besitzt die Rainvilleterrasse an sich alles, was ein Plätzchen zum Verweilen braucht. Doch bislang wirkt der Straßenabschnitt recht trist. Der Bezirk will nun die Chance nutzen, hier einen attraktiven Ort der Begegnung und Erholung zu entwickeln. Gerade für den hochverdichteten Stadtteil Ottensen könnte dies eine gute Entwicklung sein. Die Neugestaltung soll die Wünsche der Anwohnenden einbeziehen.

Meinungen zur neuen Grünanlage im Arial Rainvilleterrasse

Das Bezirksamt Altona lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, digital Ihre Meinungen, Ideen und Anregungen für die Umgestaltung der Rainvilleterrasse zu äußern. Altonas Verwaltung betont, dass der öffentliche Platz in seiner heutigen Funktion nachhaltig verbessert werden soll. Die entsprechende Beteiligungsseite findet sich unter: https://rainvilleterrasse.beteiligung.hamburg/#/

Fristen, Information und Beteiligung

Im Rahmen dieser ersten Beteiligungsphase besteht die Möglichkeit, sich im Zeitraum vom 20. Dezember 2023 bis zum 17. Januar 2024 über die Lage und Bestandssituation zu informieren und über die Beitragsliste Wünsche zur zukünftigen Gestaltung der Fläche einzubringen.